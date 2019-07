Karla Tarazona enfrenta a la ‘Foquita’ tras amenaza de denuncia

Luego que doña Rosario Guadalupe, progenitora de Jefferson Farfán, dijera que demandaría a Karla Tarazona y Melissa Klug por hablar de su engreído, la conductora de televisión afirmó aún no ha sido notificada al respecto y dejó en claro que no tiene miedo. Además, le recomendó a la ‘Foquita’ defenderse solo.

-¿Te llegó la carta notarial de la mamá de Jefferson?

No me ha llegado nada. No me he mudado, vivo en el mismo sitio hace 2 años.

-¿Crees que buscan amedrentarte?

Es bien complicado que alguien me amedrente o me sienta amenazada por algo. Tengo bastante experiencia en televisión, sé que decir y que no, en todo caso podría esperar la carta de él, que es una persona mayor de 18 años. De él sí porque a la mamá nunca se le faltó el respeto. La respeto como mamá, pero él ya es un hombre mayor que puede valerse solo.

-¿Se esconde en las faldas de su mamá?

Es cosa de él. Si quiere mandar cartas, conoce mi casa.

-¿Te encuentras tranquila?

Claro, al único que hay que tenerle miedo es a Dios.

-De otro lado, Isabel Acevedo tiene ahora un Mercedes Benz…

¡Asu!, ¿si doy clases de baile puedo comprar mi meche?, ¿me alcanzaría?

-Dicen que fue porque le perdono un desliz a Christian Domínguez…

Si alguien quiere estar conmigo lo perdono (risas). Yo también quiero tener talento.