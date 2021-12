Karla Tarazona le regalaría un trabajo a Leonard León: “A ver si así paga la pensión”

Compartir Facebook

La conductora de televisión, Karla Tarazona, no da su brazo a torcer y se la tiene jurada a Leonard León, a quien en repetidas ocasiones acusa de no cumplir con la manutención de sus hijos.

En la última edición de ‘Amor y Fuego’, la presentadora pasó por el juego de “¿Qué le regalarías a tu ex?”, por lo que, sobre Leonard León, dijo sin pelos en la lengua. “Un trabajo a ver si así paga la pensión”.

Karla gana juicio a Leonard

Hace unos días, Karla Tarazona reveló que le ganó un nuevo juicio a Leonard León, padre de sus dos hijos mayores, ya que el Juzgado Transitorio de Familia de Chorrillos declaró infundada la demanda por variación de régimen de visitas que le interpuso el cantante de cumbia.

La animadora especificó, además, que el intérprete aún tiene una deuda pendiente de 50.000 soles por pensión de alimentos a los pequeños.

Leonard se reencuentra con sus hijos

El portal ‘Instarandula’ del periodista Samuel Suárez mostró imágenes de la salida del popular ‘Leoncito’ con sus engreídos, ellos fueron captados en un centro comercial de San Miguel.

Al ver las imágenes, el popular ‘Samu’ comentó: “Que disfrute de sus hijos hermosos. Nunca es tarde para hacer las cosas bien”.

«Quisiera que me toque un Gato Cuba”, dijo Karla

La ahora esposa de Rafael Fernández dijo que Leonard solo le interpone denuncias para perder el tiempo y no cumplir con sus hijos pues al parecer tampoco comparte tiempo con sus niños.

«Yo no espero nada de ese señor y espero que mis hijos tampoco porque van a seguir desilusionándose toda la vida. Ya quisiera que me toque un ‘Gato’ Cuba, que me haga juicio”, dijo haciendo referencia al caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, quienes al separarse, la modelo se llevó una fuerte suma de dinero.

