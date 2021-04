Karla Tarazona revela que Leonard no saludó a su hijo por cumpleaños

Compartir Facebook

No le parece. La conductora de televisión, Karla Tarazona, se encuentra incómoda con el cantante de cumbia, Leonard León, porque no saludó a su pequeño en el día de su cumpleaños número 11.

A través de una entrevista, la empresaria reveló que celebraron de buena manera en su hogar, ya que realizaron una pequeña reunión para su hijito. Sin embargo, Leonard no saludó al niño, pero sí estuvo apoyando a un candidato político.

“No empañes mi felicidad con cosas que no existen, sobre todo ese ser humano o lo que sea. La gente prefiere hacer propaganda a políticos en vez de saludar a su propio hijo”, mencionó Karla Tarazona.

Responde a “Chabelita”

Asimismo, Karla Tarazona restó importancia a las declaraciones de Isabel Acevedo “La Chabelita”, quien resaltó que aún era joven. La conductora recalcó que, en todo el tiempo en el medio, no hizo su fama por robar el marido a otra persona.

“Estoy más preocupada en el futuro de mi país que en la vida de ese ser humano. A mucho orgullo y a mis 38 años puedo decir que jamás me he visto involucrada en escándalos, ni me han hecho fama de roba maridos. Tengo 20 años trabajando en televisión, así que lo que diga me va y me viene. No existe”, aclaró Karla.

