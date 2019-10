Katy Jara se defiende: “No me metí en relación”

Katy Jara habló con diario Karibeña y desmintió las acusaciones de la expareja de su ahora esposo Marvin Bancayan, quien señaló en el programa ‘Magaly TV, la firme’ de haberse metido en su relación sabiendo que estaba embarazada.

“Jamás metí en una relación. Cuando conocí a Marvin, lo conocí solo, ya estaba separado de la madre de su niño. Si bien iniciamos una amistad en principio, él siempre me puso en claro cuando se separó de la señora Fabiola, al poco tiempo se enteraron que ella estaba en estado y ambos decidieron tener su bebé y llevar una buena relación de padres en armonía. Antes de aceptar iniciar una relación con Marvin, pude comprobar que todo era cierto. Nunca me metí en su relación, él ya estaba separado y solo”, aseveró la cantante.

-¿Que dice tu esposo a esto?

Marvin está bastante incómodo, hay información que vertieron y no es verdad. Esto se ha prestado para cuestionar si el cumple o no con sus hijos y en ese aspecto todo está en orden. Yo también soy madre y entiendo eso muy bien. Lo tildan de infiel y mala persona y eso no es verdad.

-¿Tomarás alguna acción legal?

Voy a revisar todo con pinzas, estoy regresando de Ecuador, no he visto el programa pero ya me han venido comentando muchas cosas al respecto.