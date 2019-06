Kevin Blow puso cachos a Michelle Soifer

Parece que Kevin Blow no fue del todo fiel a Michelle Soifer como muchos pensaban. Luego que Giuliana Barrios lo dejara al descubierto de mandarle mensajitos por Instagram, ahora aparece la joven modelo y cantante del grupo de cumbia Leydi, Lisbeth Mariano, que lo deja mal parado pues confesó que llegó a salir con él.

Lisbeth contó que conoció a Kevin cuando participó de un desfile en el programa ‘En boca de todos’ y este se le acercó a conversar para decirle que tenía “su marca de jeans” y le pidió su número de celular para contratarla para un desfile de sus diseños. Sin embargo, cuando él se contactó con ella –comentó- lo menos que hizo fue hablarle de trabajo.

“Coincidimos en el programa y como él también es dominicano, por ese lado comenzó la conversación. Me dijo que tenía su marca de jeans, la verdad que nunca me enteré si realmente tenía, me decía que quería gente más pilas para su desfile porque a las peruanas les faltaba”, comentó la cantante en el programa.

“Por ese motivo le di mi número pero en vez de trabajo comenzó a escribirme, a decirme que era guapa, comentar mis estados, comenzó a enamorarme. Al principio le respondía pero después comencé a investigar un poco de él, yo no sabía que estaba con Michelle Soifer y cuando me enteré le puse la cruz”, comentó la joven que reconoció que llegó a salir con la pareja de la popular ‘Michi’ aunque dejó en duda si se besó con él.

“Él me decía ‘mi amor para salir a comer’, nos llegamos a ver pero no pasó nada, no nos llegamos a besar (risas). Al menos de mi parte sé hacerme respetar, me lanzaba los perros. Cuando salimos me comenzó a abrazar (risas)”, dijo la hermosa morena que espera triunfar en la cumbia con el nuevo grupo Leydi.