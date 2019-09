Kike Suero admitió tener problemas con el alcohol y dice “quiero curarme”

Tras permanecer detenido en la comisaría de Ica por agredir a la madre de sus hijas, Geraldine Quezada, el actor cómico Kike Suero dio la cara en el programa ‘Válgame Dios’ y entre lágrimas se disculpó por su nuevo escándalo.

“Yo estaba mareado, hubo forcejeos. Geraldine siempre se ha quedado callada cuando estaba borracho y decía cosas… Yo no lo tomaba así, pero, ahora, me doy cuenta que sí tengo problemas con el alcohol”, dijo Kike.

“Le abrí las puertas al alcohol, lo dejé entrar y se ocupó de mi vida. Me tomó. Yo le decía a Geraldine que me ayude, yo quería salir de esto hace mucho tiempo. He perdido muchas oportunidades por el alcohol. Esto me ha servido para darme cuenta. No agredí, solo estuvimos en forcejeos”, añadió.

Al ser consultado si piensa volver con Geraldine, el imitador respondió: “primero quiero curarme y recuperarme, sanarme yo. Estoy arrepentido de este infierno que me ha tocado vivir”.

EX LE PEGÓ

Kike participó en ‘El valor de la verdad’, pero el programa no se emitió. Sin embargo, una de las preguntas fue: ¿Geraldine te ha pegado?, a lo que el cómico contestó: “Sí (verdad)”. Al respecto, la figura de televisión comentó con la voz quebrada: “Geraldine me dio la oportunidad de vivir, es una buena mujer y comete errores. Me dio 3 hijas. No seré un buen esposo, pero soy un buen padre, siempre voy a vivir agradecido con Dios”.