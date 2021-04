King, el rey de las ventas

Compartir Facebook

King Roggero es un joven de 36 años que nunca la tuvo fácil como muchísimos peruanos. Durante doce años trabajó en una empresa de logística, donde más eran los horarios imposibles, poca paga y casi no ver a su familia.

Una casualidad lo ayudó a dar un giro que cambió su vida. Su hijo sufría de los bronquios, y le recomendaron unos productos de Santa Natura que fueron muy efectivos, por lo que el resto de la familia empezó a usarlos. “En ese tiempo me enteré que Santa Natura abría su red de negocios y decidí arriesgarme.

Ahí empezó todo. Cuando empezó a formar su red de clientes, tenía solo 300 soles en el bolsillo, pero le sobraba determinación. “Me fui al norte a buscar clientes, dormía en el terminal de buses, me bañaba en el mercado, solo comía fruta, a veces no almorzaba y me la pasaba caminando por toda la ciudad, de reunión en reunión esperando formar contactos.

Hice un barrido por distintas ciudades, Piura, Chiclayo, Trujillo y gracias a Dios logré reunir un buen número de socios. Fue muy duro”, recuerda.

“Nunca paré, me las ingenié para seguir vendiendo a través de mis redes sociales o visitando distritos, salía bien temprano y regresaba en la noche sin probar ni un solo bocado por miedo a contagiarme y todo ello rindió sus frutos.

Durante la pandemia, en marzo, llegué a ganar 20 mil soles, entre mayo y junio subí a 100 mil. Esto me permitió abrir un punto de venta propio en San Juan de Lurigancho a través del canal online. King, hace honor a su nombre y le dice a su equipo que no hay imposibles.

Y él lo sabe, lo ha vivido una y otra vez. “Les digo no desmayar pues, aunque se den momentos difíciles en que sientes que todo te sale mal, debes arriesgarte y apostar por lo que crees, y si hay posibilidad para trabajar en algo que te apasiona, busca oportunidades e investiga qué opciones hay para emprender un negocio propio que te permita tener mejores ingresos, manejar tus tiempos y sobre todo gozar de tus seres queridos”, dice King Roggero con orgullo por lo que ha logrado, aunque sabe que aún falta mucho más por lograr.