Korina Rivadeneira cuenta nueva crisis materna: “Fue fuertísimo»

Korina Rivadeneira, recientemente se convirtió en mamá, incluso se animó a mostrar su embarazo en un video. Esta vez contó que su bebé sufrió una especie de “crisis” hace unos días en su cuenta de Instagram.

A través de sus redes sociales, la modelo reveló que por dos días su bebé solo quería comer y no dormía sin dejar su «tetita». Esto hizo que la modelo no tenga ni un respiro.

“Entró como en una crisis. Yo no la entendía y ella solo quería estar pegada a la teta y succionando, sí comía un montón y cuando quería dormir, le sacaba la teta, pero se ponía a llorar. Así estuvo las 24 horas los dos días. Fue fuertísimo los dos días, no paraba de comer y no se tranquilizaba con nada, estaba bastante frustrada”, contó Korina Rivadeneira.

¿QUÉ HIZO KORINA COMO MADRE PRIMERIZA?

Korina Rivadeneira optó que solo pudo hacer lo mejor para su bebé, poniéndose en segundo plano. “Opté por estar tranquila y me tomé el tiempo con ella. Ella ni yo dormíamos y ella succionaba todo él día y no podía dormir y yo tampoco. Decidí dedicarme a ella el 100%, no permití que entren al cuarto y se tranquilizó”.

“Ahora solo llora cuando tiene mucho hambre, ahora duerme súper tranquila y feliz. Es bueno recibir ayuda, pero también es bueno compartir con ellos, estar al 100% con ellos y ahora siento más conexión. Siento que ella me necesita y yo a ella”, finalizó Korina Rivadeneira al contar todo lo que le ha pasado.

