Korina Rivadeneira emocionada por la Navidad: “Soy bendecida”

En conversación con un medio local, la modelo Korina Rivadeneira comentó que se siente emocionada por su primera navidad junto a su pequeña Lara.

Mario Hart y Korina Rivadeneira contaron cómo pasarán la Navidad con su hija y se mostraron emocionados por la Noche Buena.

“Hay gente que la pasa mal. No me comparo con ellos. Estoy muy contenta y bendecida porque tuve a mi mamá hace poco conmigo. No está pasando la Navidad, pero yo la siento siempre conmigo”, dijo emocionada la exchica reality.

“Hablo todos los días con mi familia. Mi papá sí me preocupa un poquito porque la va a pasar solo. Va a ser una Navidad distinta y especial con Larita”, continuó la modelo venezolana.

La influencer también reconoció que hay mucha gente que no la pasa bien en estas fechas y por ello agradeció a Dios por las oportunidades de la vida. “Soy bendecida”, dijo.

