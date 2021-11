Korina Rivadeneira sobre posible embarazo de Angie Arizaga: “¡Realidad!”

Compartir Facebook

La modelo venezolana se animó a decir si piensa que Angie Arizaga estaría o no embarazada y sorprendió a más de uno con su respuesta.

Korina Rivadeneira estuvo en el programa ‘En Boca de Todos’ para romper algunos misterios en torno a lo que es realidad y no ficción en el ‘reality’ de ficción, ‘La Academia: desafío y fama’. Definitivamente una de las más grandes interrogantes, era la del supuesto embarazo de Angie Arizaga.

Cabe señalar que en ‘La Academia’, Angie y Jota Benz se enteraron que serán padres y se muestran muy felices. Y recientemente, los rumores de un embarazo de Angie estarían cada vez más vociferados.

Por su parte Korina dijo lo que pensaba acerca de si la popular ‘negrita’ estaría o no en la dulce espera. “Yo me hago la misma pregunta todos los días desde que salió el capítulo. Al inicio pensé que sí, yo dije ‘ya, de todas maneras está embarazada’”, inició diciendo.

“Pero al pasar de los días he estado más atenta a la pancita, y Angie usa una faja bien apretada, entonces no tiene sentido, no creo. Pero lo que sí creo es que quieren ser papás pronto”, agregó la modelo. Y cuando le preguntaban si el embarazo de Angie lo calificaba como ficción o realidad, señaló: “¡Realidad!”, pues asegura que espera que la noticia sea cierta.

La conductora de televisión sorprendió a todos al asegurar con mucha confianza que Angie Arizaga está esperando un bebé.

Rebeca Escribens sorprendió a más de uno con las revelaciones que hizo en el espacio de ‘América Espectáculos’. La conductora de televisión aseguró que Angie Arizaga estaría embarazada, no solo en la ficción, sino en la vida real.

Cabe recordar que dentro del ‘reality’ de ficción, ‘La Academia’, la popular ‘negrita’ y su novio Jota Benz se van a convertir en padres. Ahora, Rebeca anunció que está muy segura de que Angie efectivamente tendría unas semanas de embarazo.

“Anímate pues, ya cuéntanos. Ojo de loca no se equivoca, yo creo que tiene ya un par de semanitas, pero no tendríamos porqué develarlo, es algo tuyo y tú sabrás cuando decirnos que en efecto estás embarazada”, dijo Rebeca.

Ahora la conductora de televisión ha despertado las alarmas del posible embarazo de Angie Arizaga. Si bien hace algún tiempo que ya se rumoreaba un embarazo, la propia Angie aseguró que no estaba en la dulce espera, pero esta vez, aún no se ha pronunciado.

