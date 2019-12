‘La chama’ Se chapó a Paolo mientras habría estado con Alondra

Alexandra Méndez, más conocida como ‘La chama’, volvió a ‘El Valor de la Verdad’ y, entre otras cosas, reveló que se “chapó” con Paolo Guerrero mientras este, aparentemente, habría tenido una relación con Alondra García Miró. Según relató la modelo, esto sucedió en el 2015, cuando pasó la Navidad con el jugador.

“Fue el día que lo conocí en su casa. Se le ve tímido pero no lo es. Me dijo ‘me gustas’, ‘quiero salir contigo’ y le dije ‘pero tú tienes novia’ y me lo negó, me dijo ‘estamos mal’. Luego me enteré, por la prensa, que había pasado Año Nuevo en Cuba con Alondra. Cuando me llamó nuevamente lo amenacé con contar todo, no dijo nada”, señaló.

Asimismo, la venezolana sostuvo que el seleccionado nacional habría tenido intenciones de llevarla a la cama.

“Se acercó, me agarró el cuello, nos dimos un pico y luego un beso. Pasé las 12 con él y de ahí me llevó a la casa de mi amiga. En realidad, él quería otra cosa”, comentó.

CUEVA ES OBSESIVO

Por otro lado, la exchica reality no tuvo reparos en comparar al ‘Depredador’ con el también pelotero Christian Cueva, quien la habría afanado mas esta lo rechazó.

“Con Cueva no (pasó nada) porque son muy diferentes. (Paolo) es guapo, atractivo, se viste bien, es educado, te inspira confianza. No fue obsesivo como el otro (Cueva). A él le dicen ‘no’ y se pone como loco”, aseveró la modelo quien además reveló que Fabio Agostini es su amigo con derecho. “No hay peleas ni celos. Hay cosas que se deben respetar”.

TRAE LOCO A PELOTEROS

La popular ‘incondicional’ de Nicola Porcella también relató que el jugador Anderson Santamaría la pretende por redes sociales. “Al principio era (conversación) de panas pero ya se pone intenso y llega un punto que molesta. Es muy chibolo, tiene que madurar todavía”, sentenció.