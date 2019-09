‘La protagonista’ perdona golpes por negocio

Luego de desistir con demandar al salsero Josimar de violencia física y psicológica; la aún esposa del cantante, Gianella Ydoña, reapareció ante cámaras para anunciar su nuevo negocio en Gamarra. ‘La protagonista’, quien tiene un hijo con el salsero, sorprendió a muchos al anunciar que perdonó las agresiones que señaló, a nivel nacional, haber recibido por parte del cantante.

“Son temas pasados que, en su momento, se perdonaron, si salió fue porque en fin, algo que yo no quise que se enteren todos para no hacerle daño a nadie, el tiempo cura todo. Desde que hicimos la conciliación estamos bien”, sostuvo la joven a ‘En exclusiva’.

“En realidad, nunca hubo denuncia, era un tema que íbamos a plantear, pero nosotros conciliamos, conversamos, sin necesidad de llegar a denunciar, lo hicimos personalmente y quedamos en un mutuo acuerdo”, declaró.

Además, la ahora empresaria textil señaló que son buenos amigos con el músico y que él puede rehacer su vida. “Él con su vida sentimental puede hacer y rehacer igual que yo. Somos buenos amigos y papás”, dijo.

Por otro lado, ‘La protagonista’ aseguró que Josimar ya no demandará a su ex abogada, Claudia Zumaeta. Recordemos que la ex de Josimar anunció, con videos en mano, que demandaría al cantante; sin embargo, días después, su ex abogada informó que su clienta le había dicho que no iba a proseguir.