‘La Roca’ recibe fuerte apoyo para ser el próximo presidente de los Estados Unidos

Dwayne Johnson, mejor conocido como ‘La Roca’, ha actuadoen cintas taquilleras como “Jumanji: Welcome to the Jungle”, “The Fast and The Furious” y “San Andreas”, y próximamente podría ser el próximo presidente de los Estados Unidos.

Un sondeo online realizado en el país norteamericano dio como resultado que el 46 por ciento de la gente quiere que ‘La Roca’ sea su presidente.

Fueron 30 mil 138 participantes quienes no dudarían en darle su voto a quien también fue un luchador profesional para la WWE hasta su retiro oficialen 2019.

El medio USA Today le preguntó a ‘La Roca’ hace cinco años sin en un futuro consideraría ser presidente de Estados Unidos. En ese año, el actor promocionó la película “Central Intelligence”, que a los cines mexicanos llegó bajo el título “Un Espía y Medio”.

“Consideraría una carrera presidencial en el futuro si es lo que la gente quiere. Realmente lo digo en serio, y no soy frívolo de ninguna manera con mi respuesta. Eso dependería de la gente”, afirmó.

