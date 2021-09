“La verdad, yo no quería regresar a Perú”, dijo Sheyla cuando conoció a Sir Winston

Compartir Facebook

La popular ‘Shey Shey’ reveló que no tenía planeado enamorarse en México pero en el momento más inesperado llegó su príncipe el popular Sir Winston.

Con las emociones a flor de piel la influencer Sheyla Rojas reveló que tiene muchas ilusiones de casarse y poder formar más adelante una familia con su pareja Luis Miguel Galarza Muro.Luis Miguel Galarza Muro.

En la entrevista para el programa “Magaly Tv La Firme” La exesposa de Antonio Pavón desmintió ser una ´Buchona´, apodo que se le otorga a las esposas de los narcos en México: “Sé que varios comentarios son en mala onda, pero nada que ver, yo sé muy bien lo que soy”, confesó.

Profesión de su charro

La ‘barbie morocha’ reveló que su actual pareja es un empresario que incursiona en el rubro de la construcción y que le ha ido muy bien por lo que le ha permitido tener una vida acomodada gracias a su esfuerzo y dedicación. Galarza es natural de Zacatecas y normalmente publica la buena vida que lleva en tierras charras.

El mexicano solo cuenta con un pequeño vicio en su vida y es el amor a los video juegos, hobbie que comparte con el ex de Sheyla, Patricio Parodi que es otro personaje amante de los juegos y del strimer.

Conoció el amor

Fue por un amigo en Guadalajara que la ex chica reality conoció a su novio: “Yo ya había hecho mis maletas, tenía todo listo y vamos a la cena y me presenta a mi novio y en realidad fue ‘Amor a primera vista’ y me dijo quédate y yo le dije no. Pero le dije bueno me quedo, pero en otro lado”, dijo Sheyla Rojas.

«Yo tenía mi pasaje para regresarme el domingo, pero la verdad yo no quería regresar al Perú”, agregó

Sheyla Rojas sorprende con consejo para sus seguidores: “Agradece las puertas cerradas”

La ex conductora de televisión asombró a todos por los diversos mensajes de reflexión y consejos de vida, que deja casi a diario en redes sociales.

Shey Shey’ desde que regresó de España después de pasar algunas semanas al lado de su pequeño Antoñito, empezó a dejar en redes sociales, profundas reflexiones de vidas. Además de compartir los momentos en los que va a la iglesia.

Esta vez ‘Shey’ dejó algo parecido a un consejo de vida a través de su cuenta oficial de Instagram. Ella compartió una infartante fotografía suya y la acompañó con palabras acerca del agradecimiento a las “No” que te da la vida.

“Agradece las puertas cerradas, los desvíos y obstáculos. Ellos te protegen de caminos y lugares que no son para ti”, señaló ‘Shey’. Muchos de sus seguidores agradecieron el mensaje y otros la criticaron por “falsa”.