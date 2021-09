Lady Guillén se molestó con el jurado de ‘Reinas del show’: “¡¿Qué cosa quieren?!”

Compartir Facebook

La ex conductora de televisión no se mostró nada contenta por la calificación y comentarios que recibe del jurado y arremetió contra ellos.

Lady Guillén expresó su molestia contra la evaluación del jurado acerca de sus presentaciones. Ella se mandó con todo, y dijo que no entiende qué quieren ver ellos en la pista, a pesar de que afirmó entender la decisión.

“Yo respeto la decisión del jurado, pero personalmente no lo entiendo. ¿Qué cosa quiere? ¿Qué necesitan? ¿Otro género? no sé. A mí me gustó mi presentación”, comentó en un inicio.

Cabe recordar que Lady Guillén cayó en sentencia juntó a Melissa Paredes y ahora depende del voto del público. Pero para Lady no es suficiente que le pongan bajo puntaje, sino quiere explicaciones de a qué se debe ese puntaje.

“Yo creo que se debió explicar por qué. El jurado explicó que por la técnica (me enviaron a sentencia), pero no entendí a qué le llaman la técnica, una cosa es tener técnica y otra cosa es tener todo limpio. Porque si calificas la técnica, la técnica viene con todo perfecto y limpio. No los llego a entender, los estudio, los estudio y ¡no entiendo qué es lo que quieren!”, expresó Lady.

La ex conductora de televisión Lady Guillén es sin duda una de las participantes de Reinas del show más criticada por su desempeño en la pista de baile. En esa línea, la también abogada salió al frente a defenderse.

Todo este malestar se produjo luego de que la producción del programa mostrara un video donde sus contrincantes en Reinas del show criticaran su permanencia. “La sinceridad es por algo todas debemos asumir, acá no estamos flojeando, estamos dando nuestro 101%. Nosotras las más débiles podemos sacar las garras”, dijo Yolanda Medina en un primer momento.

“Todas tenemos brazos, piernas, inteligencia. El hecho de no haber estado hace 12 años en la pista de baile no quiere decir que no pueda tener el nivel de todas. Es cierto, estoy en desventaja, pero estoy ensayando de 8 a 9 horas para retomar”, dijo molesta Lady Guillén.

En ese sentido, molesta con las chicas del programa, arremetió contra ellas. “Estoy molesta de que no me lo hayan dicho en la cara. Si piensan que bailo mal, que me lo digan. No me gusta la hipocresía”, comentó.

