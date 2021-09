Lady Guillén tras abrazo con Gisela: “Sentía que me miraba mi mamá”

Compartir Facebook

La exconductora de televisión, Lady Guillén, fue presentada por todo lo alto en ‘Reinas del show’ y no pudo evitar emocionarse en su vuelta a la televisión.

Gisela, testigo del hecho, se animó a darle un caluroso abrazo, conmoviendo aún más a Lady Guillén que ya derramaba lágrimas.

“Fue el momento más hermoso que viví en medio de mi recuperación, porque sentí claramente que Gisela me miró a los ojos con ojos de madre y se lo he comentado a muchos de mis allegados”, dijo.

“Cuando me llené de emoción en ese momento, yo la miré entre las luces, sentí que me miraba mi mamá. Esa es la actitud de una madre cuando ve a su hijo mal, no importa la situación que uno pase, el lado humano como conductora, ella nunca lo ha perdido”, agregó.

Lady Guillén también afirmó que se sentía nerviosa pero contenta de regresar a la pista de baile.

“Eso es lo que hace una mamá viendo el dolor de otro, cuando te identificas con alguien. Ese mensaje que ha dado ella, debe ser tomado tal y como es. No debemos ser indiferentes, no debemos ser indolentes ante el dolor ajeno, y más si ha sido una mujer que ha pasado por un estado de violencia, siempre va necesitar de un abrazo”, finalizó.

«Los agresores nunca cambian», dice Lady Guillén por el caso de John Kelvin

Lady Guillén la ex conductora de Tv afirma que un hombre agresor no cambia con la cárcel.

Lady fue también víctima de violencia de género, por eso mencionó que por más que el agresor quede privado de sus libertades saldrá y volverá a incurrir en lo mismo por eso una mujer debe tener mucho cuidado.

Guillén mencionó que la cárcel los puede ayudar a reflexionar, mejoren un poco su comportamiento pero una vez libres las posibilidades de que vuelvan a maltratar, golpear, humillar a una mujer es alta. «Tengo claro que la persona en la cárcel no se reforma, no sale como un ángel. El delincuente no cambia jamás, en ningún país se ha visto eso”, dijo Lady.

Lady reconoció que tuvo que tener asistencia psicológica constante para lograr superar de a pocos lo que le toco vivir, pues hasta el día de hoy aun la atormenta pero con el apoyo de su pareja actual con la que tiene un hijo ha logrado pasar la página, sin embargo, se mantiene vigilante. «Me convencí que hay hombres buenos como mi actual pareja», señaló Lady pues su pareja ha sido pieza clave para seguir con su vida.

Por otro lado, aprovechó el momento para darle un consejo a Dalia Durán quien fue agredida por John Kelvin según declaraciones de la cubana. «Que no deje su tratamiento psicológico. Cuántos años han pasado y yo sigo de la mano de un profesional«, dijo la ex conductora.

