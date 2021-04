“Le pido que lo tenga y me lo dé”: Hombre intenta frenar el aborto de su expareja

Compartir Facebook

Un hombre en San Juan, Argentina, fue a la justicia para evitar que su expareja realice una interrupción voluntaria de embarazo.

La mujer ya ha solicitado a la obra social que autorice la práctica. En este sentido, la norma es clara: “Toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de diez días corridos desde su requerimiento”.

Por su parte, el hombre también busca como sea evitar que se practique el aborto. “Ya he presentado todo lo que tengo a la Justicia”, manifestó el joven a la prensa, y agregó: “Sé de los derechos de quien era mi pareja, pero sólo le pido que lo tenga y que me lo dé, yo no le voy a hacer faltar nada”.

Sin embargo, la mujer es mayor de edad y no necesita el consentimiento de terceros. Además la ley también aclara que “deberá protegerse a la paciencia de injerencias ilegítimas por parte de la terceros”.

