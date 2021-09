Le roban S/ 11 mil a mujer en puerta de banco en Magdalena

Compartir Facebook

Dos ‘marcas’ robaron los más de 11 mil soles que una mujer había retirado del Banco de la Nación en Magdalena acompañada de una amiga. Luego de una persecución por varias avenidas aledañas, la Policía y personal del serenazgo de hasta cuatro distritos, atraparon en el distrito de San Isidro a uno de los hampones a bordo de una moto lineal, pero aún no recuperan el dinero. Este sujeto, de nombre Alfonso Castro Abril, registra 18 denuncias.

La tarde de ayer, la agraviada de la tercera edad, identificada como Mirna Cárdenas, retira del banco la fuerte suma acompañada de su amiga, sin imaginar que casi en la puerta los delincuentes las jalonean y tiran al piso para quitarles la cartera con los miles de soles y un celular.

Las cámaras del dron de videovigilancia del distrito de Magdalena permiten al serenazgo y policías seguir vía aérea y terrestre a un sujeto a bordo de una moto lineal que tenía la placa tapada con cinta adhesiva negra.

CORRETEO CON DRON

Tras meterse contra el tráfico y pasándose varias luces rojas, finalmente Alfonso Castro es intervenido en la cuadra 31 de la avenida Petit Thouars. Serenos de Lince, Pueblo Libre, Jesús María, San Isidro y Magdalena le cerraron el paso con el plan ‘Serenazgo sin fronteras’.

“El dato ha tenido que salir del banco. Yo no estaba distraída. Fueron contra mí. Yo vivo en Estados Unidos y vine por mi dinero, ahora me he quedado en la calle”, contó la señora Mirna, que cuenta con la nacionalidad americana y reconoció plenamente a Castro Abril como el ladrón.

El coronel Freddy Velásquez, jefe de la División de Emergencia, destacó que un policía de civil haya colaborado en la captura de Castro que fue puesto a disposición del Depincri Magdalena. Castro registra 18 denuncias por hurto y robo agravado.

el dato

Su cómplice que era alto y vestía camisa a cuadros, se lanzó de la moto en la avenida Arequipa llevándose el dinero consigo. Se espera su pronta captura