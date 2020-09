Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Los problemas entre Leonard León y Karla Tarazona ya tienen años. Y es que ‘La Tarazona’ asegura que su ex no le pasa la pensión a sus hijos, por lo que no podría verlos.

Sin embargo, en medio de estos dimes y diretes, el cumbiambero reveló que entablará una demanda contra la ex actriz cómica, sin embargo para ello se encuentra acumulando pruebas.

Por otro lado, aseguró que este tema se ve en los tribunales y espera tener pruebas concretas para hablar. «Ese tipo de pruebas se habla en los tribunales, una vez que tenga una prueba concreta se hablará. Todavía (no he podido ver a mis hijos), pero cuando tenga las pruebas suficientes yo tendré que hablar; el que queda mal es uno, pero si yo tengo que hablar, tengo que hablar con pruebas en mano”, dijo León.

No te lo pierdas: Karla feliz con su empresario: “Me gustaría tener una mujercita”

Pese a que no quiso ahondar en el tema, indicó que hacerlo público no sería lo mejor pues generaría más morbo del que ya existe, por ello evitará hablar más sobre este tema.

Además, aseguró que espera tener cosas concretas para hacerlo y que está seguro de sus responsabilidades como padre, por ello el que nada debe nada teme.

Indicó también que se encuentra asesorándose de forma legal y tendrá todo preparado para emitir su demanda. ‘Esto se sabrá tarde o temprano antes que finalice el año tengo una respuesta’

Puedes leer: Karla Tarazona recibe gran sorpresa por parte de su pareja