Leonard León fue detenido por pegar a su propia hermana

Leonard León fue detenido ayer por la Policía Nacional en su domicilio en Chiclayo, tras la denuncia que le interpuso su hermana por violencia familiar. El cantante habría tenido una fuerte discusión con Vanesa del Pilar León Tello el día miércoles que terminó luego de propinarle un puntapié e insultos de grueso calibre en la vivienda de la madre de ambos.

Según señaló la defensa del cumbiambero, su detención es irregular pues le tocaron la puerta un día después de lo ocurrido. Leonard estará detenido 48 horas, donde el fiscal evaluará los antecedentes del cantante por el mismo delito para ver si es liberado en calidad de citado o si se solicita prisión preventiva.

Según nuestro corresponsal en Chiclayo, el popular ‘leoncito’, tiene tres denuncias. Uno por el caso de Karla Tarazona quien lo acusó de haberla golpeado cuando aún mantenían una relación; otra denuncia de su ex enamorada Viviana Montaña, y de un supuesto intento de violación a una trabajadora de un local de la capital de la amistad.

La hermana del ex de Karla Tarazona contó que la discusión se dio cuando él estaba ebrio. “Como mi madre está enferma, yo estuve cuidando de ella. Él a mí no me puede ver por un anterior compromiso que tuve. Estaba borracho y eso generó que me pateara e insultara”, contó Vanessa que manifestó que ahora entiende a las exparejas que lo han denunciado por agresión.

“Por ser su hermana siempre he callado, pero ahora entiendo y comprendo a las personas que estuvieron con él. No voy a permitir que esto quede tapado porque ahora entiendo y comprendo a sus exparejas que lo hayan denunciado. Es un borracho, cuando toma se transforma, sí pega, sí pega, y por ser su hermana me he callado mucho. Esto irá hasta el último”, aseveró.