Leonard León ruega por volver al Perú

Desde Firenze, Italia, Leonard León se comunicó con diario Karibeña para contar la situación que se vive luego que el gobierno declaró al país europeo “zona protegida” y extendió sus medidas de cuarentena para contener el avance del coronavirus. Ayer, el cantante de cumbia esperaba salir del país y viajar a España para poder regresar al Perú, aunque las posibilidades eras casi nulas.

“Estamos acá (Firenze) tratando de ir a España de lo contrario no vamos a poder ingresar. La verdad que no pensábamos esto ya que tenemos amigos aquí en Italia que nos decían que la gente hace su vida normal pero claro con precauciones. Ya estando en Italia empezó a incrementarse los infectados y muertes, es por ello que el ministro dio la orden de cuarentena”, comentó el cumbiambero que viajó para realizar una gira musical por Europa junto a sus colegas John Kelvin y Toño Sosaya.

“No están dejando entrar por el tema de fronteras pero como tenemos los pasajes comprados, posiblemente hoy (ayer) podamos salir. Tenemos que irnos a España o si no nos vamos a Alemania o Francia; España ha impuesto que solo podemos ingresar hasta antes de las 12 de la noche. Si es después ya no van a permitir. En esta caso si tenemos que irnos lo más pronto posible, antes que se ordene cuarentena total y no podamos salir en 15 de días. Nosotros tenemos que regresar al Perú”, aseveró.

“En Italia se están tomando las precauciones del caso por las muertes, en un día más de 40 muertos por el coronavirus y son personas mayormente ancianas, eso es lo que lamenta Italia, que es un país que cuida mucho a las personas de la tercera edad. Las calles están vacías, nosotros estamos en un departamento esperando viajar”, acotó Leonard.(K.Cabrera)