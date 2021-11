Leslie Shaw revela precio de los diamantes implantados en sus dientes: “15 mil dólares”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La intérprete de ‘La faldita’ reveló que un joyero que trabaja con estrellas de la música le regaló los diamantes que adornan sus dientes.

Leslie Shaw está en un gran momento de su carrera y su vida pues ha conseguido establecerse con su música en Estados Unidos. Ella se ha convertido en una artista de talla internacional y ahora trabaja con productores reconocidos en Puerto Rico y Estados Unidos que potencian su carrera en el género urbano.

A tal punto llegó su popularidad que conoció al joyero de artistas como JBalvin y Arcángel, y este se animó a regalarle unos diamantes que ya tiene implantados en sus dientes. “Conocí a un joyero que trabaja con JBalbin y Arcángel. Me gustaron sus joyas y me envió de regalo (los implantes). Me mandó un molde para que yo le mande mi dentadura y hay que aprovechar”, explicó.

No cabe duda que los implantes le dan a Leslie un estilo más sofisticado, y más aún en el rubro de música en el que se desenvuelve. Pero lo que llamaba la atención de tan ostentosos implantes, aparte de cómo lucían, era lo caros que parecían.

Es por eso que los conductores del programa ‘Mujeres al Mando’ no dudaron en preguntarle a Leslie, a ‘calzón quitado’, cuál era el precio de las joyas que utilizaba. Ella lanzó un monto aproximado que sorprendió a más de uno. “Todo depende de cuánto esté valorizado la pieza, yo tengo todos los de abajo y más o menos (costaría) entre 10 mil y 15 mil dólares”, señaló.

Mire también: «Sería el nuevo amor de Joel», Allison Pastor quiere ser parte de AFHS

La cantante de genero urbano Leslie Shaw reveló lo bien que le va tras incursionar en Onlyfans con contenidos sexys para sus fanáticos.

El programa ‘América Espectáculos’ opinó el hecho, pues como se recuerda, la ‘Rubia’ contó que gracias al ingreso obtenido en Onlyfans, pudo comprarse su primera casa en Estados Unidos. El programa de entretenimiento estimó que la expareja de Mario Hart podría estar ganando 4 mil dólares mensuales.

“Hay meses buenos y meses bajos, pero yo he aprendido a usar muy bien mis plataformas en este tiempo y no solo tengo OnlyFans, entonces me va muy bien. No me puedo quejar. Además, siempre lo he hecho (compartir fotos sensuales), no es nada diferente, pero estoy dirigiendo cada contenido para cada plataforma”, dijo la artista.

Asimismo, se mostró contenta por el lanzamiento de su último tema ‘No olvido’. “Estoy muy contenta, he estado trabajando mucho, estoy contenta de estar en Perú promocionando mi nueva canción, van a venir muchas canciones más en las que he estado trabajando toda la pandemia, estoy emocionada porque es un ritmo completamente diferente a lo que venía haciendo antes, pero a los fans les gusta y eso es lo importante”, agregó Leslie Shaw.

Además: Rodrigo González pide a Susy Díaz para la alcaldía de Lima: “yo votaría por ella”