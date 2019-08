Leysi Suárez de vuelta al ruedo luego de dar a luz a su pequeña Victoria

La modelo Leysi Suárez se encuentra retomando con fuerza su trabajo luego de dedicarse los últimos meses a su pequeña Victoria Valentina, fruto de su relación con Jaime La Torre Vásquez.

“Estoy viviendo una etapa súper maravillosa como mamita. Estoy contenta con todas las cosas que me están pasando”, manifestó.

A pesar que su primogénita, Leysi dejó en claro que por el momento no tiene planes de volver a convertirse en madre.

“Por ahora no me animo a tener otro más pero de todas maneras le voy a dar su hermano a Victoria Valentina. Quiero la parejita de todas maneras. Me gustaría que el segundo sea hombrecito para completar la parejita”, declaró.

La ex actriz cómica dijo que ahora está enfocada a retomar su figura.

“Estoy volviendo con todo. Ahora estoy tratando de recuperar mi peso, parece que no hubiera subido nada, pero si subí 12 kilos durante mi embarazo”, contó.

Asimismo, dijo estar emocionada con su etapa como influencer en redes sociales donde da consejos a las madres primerizas como ella.

“Me gusta ayudar por mis redes sociales a todas las mamitas. A la gente le encanta lo que publico y me siguen mucho. A las personas les gusta sobre todo cuando publico cosas con mi bebe, las mamás jóvenes se identifican bastante. Interactúo mucho con las personas sobre todo por Instagram”, expresó.

Preocupada por Josimar

La ex lideresa de ‘Las Mujeres de negro’ por otro lado no dudó en salir en defensa de quien considera su amigo, el salsero Josimar Fidel, quien las últimas semanas se ha encontrado en el ojo de la tormenta tras las denuncias hechas por sus ex parejas.

“Su público es mayoritariamente de mujeres y (ante estas denuncias) puede perjudicar mucho su trabajo. Josimar es mi amigo y sé que está pasando por un momento complicado, no solo por la denuncia de ‘La protagonista’ sino que también salió la mujer con la que tuvo otro hijo. Espero Josimar solucione este tema sobre todo por sus niños que son los que más sufren”, mencionó.