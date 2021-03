‘Liendrita’: Joven que salió ileso del ataque, lo conocieron un día antes, revela testigo

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Más detalles a la luz. Guillermo Chunga, ‘Liendrita’, fue acribillado en Ate Vitarte cuando se encontraba en el interior de un auto junto a compañeros. Jonathan Cáceres, amigo y conductor del vehículo contó detalles del caso.

Como se sabe, ‘Liendrita’ era constantemente amenazado de muerte luego de someterse a una prueba de ADN en el programa de Andrea Llosa, donde el resultado fue negativo. Los ojos apuntan a Lucero Alayo, pues el mismo humorista la echa de ‘conspirar’ todo en su contra. Sin embargo, ella manifestó en distintas oportunidades ser inocente y sentirse con la conciencia tranquila.

También puedes ver: ¡Héroe de los abuelitos! Joven los ayuda a registrarse para la vacunación

Cáceres, conductor del vehículo de aquella noche fatídica, contó al programa Día D que en el carro también viajaban Yonaiker Pachecho, un deportista venezolano, y Jean Carlos Martínez, amigo del ciudadano extranjero a quien conocieron un día antes.

“El que sale herido, el que estaba detrás de liendrita, el moreno, el venezolano, a él no conozco más de un año, es deportista. Al que salió ileso, a él lo conocimos un día antes, pero él es conocido como Yonaiker, es su conocido. No sé si nos estaban siguiendo o si la moto estaba más allá, no lo sé”, dijo Jonathan Cáceres.

También te puede interesar: Trucos caseros contra ‘bolsas’ y ojeras

Cabe indicar que el caso se encuentra en investigación y autoridades hacen el máximo esfuerzo para dar los con los autores del crímen.

MIRA TAMBIÉN: ¡Ay el amor! Toño Centella retomó relación con ex, tras escándalo con ‘Zaperokito’

Jaqui Mattos indicó que la sorpresa que el cómico le tenía planeado era comprometerse con ella 😱😥https://t.co/v5FHuf6HFI — La Karibeña (@karibenape) March 16, 2021

Mira además: ‘El tipo que nos acribilló se fue caminando’, asegura testigo de la muerte de Liendrita