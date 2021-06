Linda Caba es nuevamente captada en ‘privadito’ en una discoteca

Compartir Facebook

La popular intérprete de ‘No sé’, Linda Caba fue captada, por segunda vez, en videos haciendo una presentación ‘privada’ en una discoteca.

¿A cada rato? La vocalista de ‘Explosión Iquitos’ se convirtió una vez más en tendencia, luego de que se filtrara un video. En el clip, se la veía cantando en una discoteca, en un evento que más tenía ‘pinta’ de ‘privadito’.

Algo que llamó mucho la atención y por lo que recibió muchas críticas, fue que las personas que se encontraban en el lugar no cumplían ninguna medida de seguridad. Se podía ver a una gran cantidad de asistentes, como si no existiera la pandemia ni el virus.

Ninguno de los presentes tenía puesta una mascarilla o protector facial y mucho menos se respeta el metro y medio de distanciamiento social. Es más, era parecido a un concierto de los que se solía hacer en épocas de normalidad.

Estos clips fueron revelador por el portal de noticias faranduleras, ‘Instarándula’. Los seguidores del canal, le enviaron los clips de la cantante, al portal de noticias.

¿Dijo que no hacía conciertos?

Cabe recordar que en un inicio, cuando Linda Caba se hizo conocida por interpretar la canción No sé, ella afirmó que no hacía conciertos. La cantante les aseguró a todos que ella no realizaba conciertos ni nada parecidos, sin embargo, ya es la segunda vez que es captada en un fiesta ‘privada’.

Definitivamente parece que Linda no aprende, y a pesar de haber recibido duras críticas la primera vez que fue captada, esta vez no lo pensó dos veces antes de realizar un concierto.

“Aterriza, pon los pies en el piso”: Janet Barboza critica a Linda Caba por privaditos

Linda Caba y Explosión de Iquitos han logrado convertirse en una verdadera sensación, luego de su éxito musical ‘No sé’, sin embargo a raíz de sus ‘privaditos’ le han llovido más críticas que nunca.

En esta ocasión, Janet Barboza, conductora de ‘América Hoy’ no se guardó nada y criticó duramente a Linda Caba, quien se demoró en salir al set. La ‘’Rulitos” alegó que “no es la primera vez que Linda se demora en los camerinos”.