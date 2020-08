Compartir Facebook

La actriz Yidda Eslava no aguantó más y compartió un video donde explotó contra las personas que la atacan por su aspecto físico en las redes sociales.

“Hoy me dijeron que era una pelota, que era una gorda asquerosa, que tenía que arreglarme más, peinarme, blanquearme los dientes. Que mi aspecto era una falta de respeto para el público. Alguien que ni siquiera conozco, que se tomó el atrevimiento de escribirme para hacerme sentir mal. Alguien que ni siquiera conozco, que se tomó el atrevimiento de escribirme para hacerme sentir mal”, dijo Yidda entre lágrimas.

“ME DAN PENA”

Sin embargo, la actriz remarcó que todo se había tratado de una simulación, pero lamentó que todavía muchas personas sigan creyendo que tienen el derecho de opinar sobre el físico de otra persona.

“La verdad no me hizo llorar, pero a muchas personas sí. A veces nos tomamos el atrevimiento de decir lo primero que ocurras sin pensar un poquito en que puede afectar mucho a la otra persona”, indicó Eslava.

“A mí particularmente no me afecta, porque cuando leo esos comentarios realmente me dan pena, me da pena esa persona que envidia mi seguridad, yo no nací teniendo esta seguridad, me costó entender, me costó enamorarme de mí, amarme, me costó ir más allá. En un momento me afectó, sí pero esas cicatrices son para decir nunca más, no vale la pena”, agregó.

CONTRA EL BULLYING

Asimismo, la ex chica reality animó a sus seguidores a no hacer caso al bullying cibernético y a aprender a amarse tal cual somos.

“Uno no se va a amar de la noche a la mañana, pero sí puedes ir enamorándote de ti, encontrando tus virtudes, yendo más allá de lo físico. Cuando alguien te dice algo así, no lo insultes, no le digas nada, porque esa persona quizás intenta hacer la vida miserable a los demás como es la suya.Mi consejo es vístete como quieras, maquíllate cuando te dé la gana, la gente siempre va a hablar, pero eso, para nadie más”, aseveró.

