“Lo que tengo nadie me lo regaló”: Alejandra Baigorria y su ejemplo de trabajo y constancia

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Una de las guerreras más queridas y con más fanaticada es sin duda Alejandra Baigorria, que lejos de verse en polémicas, demuestra ser distinta a base de mucho trabajo y constancia.

En conversación con un diario local, la empresaria señaló que no fue fácil conseguir todo lo que tiene y recalcó que nadie le dio nada, más bien es fruto de esfuerzo y perseverancia.

También te puede interesar: ¡No puede ser! Hija de Melissa Klug es estafada con 4 mil soles

“Yo trabajo a full, tengo varias empresas, varias cosas, pero no lo he sacado porque no tengo interés que sepan que son mías, quiero que se venda el producto por lo que es, y no digan: ‘Ah, es de Alejandra Baigorria’. Trabajo mucho, todo lo que tengo a mí nadie me lo regaló, todo lo que tengo gracias a un esfuerzo muy fuerte”, expresó la ‘Rubia de Gamarra’.

Alejandra Baigorria dice que hace ‘oídos sordos’ a las críticas y aunque siempre recibe críticas por parte de un grupo, ella recalca que ha trabajado en distintos rubros.

“Ahora la gente se pone a decir lo que le conviene, yo no vengo de una familia pudiente ni nada por el estilo. Ahora puedo tener mis cosas porque he sudado la camiseta. El carro que tengo ahora es fruto de mi trabajo, hace siete años tenía un station wagon que me duró varios años y me costó el alma comprarlo. Trabajé de anfitriona, de mesera, en lo que sea, pero me compré mi carrito, iba en combi a la universidad”, comentó.

También te puede interesar: ¡Se enamoró! Aeromoza busca ‘al italiano que conoció en el aeropuerto’

¡Conmovedor! Alejandra Baigorria recuerda su etapa en ‘Combate’ con tierna foto

‘La gringa de Gamarra’ enterneció sus redes sociales compartiendo un collage de todas sus fotos en Combate. Al parecer fue un regalo de una fan.

La modelo revivió su etapa como combatiente en sus historias de Instagram al compartir un collage de una fan.

Como sabemos, Alejandra fue una de las primeras integrantes de este programa de competencia, e incluso aquí fue donde se dio a conocer su relación con Mario Hart, pero tras varias peleas, terminaron.

A esto, le sumó un video de ‘La Chabelita’ quien publicó un video donde se la ve bailando junto a la ‘Ale’: “Ohhhh amiga, te extraño”, comentó Isabel Acevedo.

MIRA TAMBIÉN: Jazmín Pinedo va por la beca: “Mi promedio es 17, pero apunto a 18”