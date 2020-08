Compartir Facebook

Según el reciente reporte del Seguro Social de Salud (EsSalud), almenos 8 distritos de Lima presentaron un crecimiento del 75% de sus casos positivos de coronavirus en menores de 0 a 11 de edad, solo en la última semana de julio.

Esto demuestra un aumento considerable en la tasa de contagios de los menores de edad, de acuerdo a un reciente reporte del Seguro Social de Salud (EsSalud).

Dante Cersso, vocero de la entidad señala que los contagios ascienden a más de 10.000 menores de edad desde que se inició la pandemia. De estos, alrededor de 3.000 se contabilizaron en el mes de julio a causa del levantamiento de las restricciones.

“La positividad de los niños estaba por debajo del promedio nacional; no obstante, esto ha quedado atrás y ahora supera el promedio en 5%”, advirtió el especialista en RTV. En ese sentido, revelaron en un detallado informe que, Lima tiene 8 distritos en una tendencia de crecimiento que debe ser atendida con urgencia.

Distritos con mayor índice de contagios en niños

Estos distritos son Ate (75 %), Chorrillos (320 %), Jesús María (157 %), La Victoria (320 %), San Juan de Lurigancho (133 %), Santiago de Surco (133 %), Surquillo (600 %) y Villa María del Triunfo, que pasó de 0 a 17 casos solo en las últimas semanas.

Además mencionó que, “De cada 100 niños testeados, 35 dan positivo a la prueba. Esto sin duda no se detecta, puesto que los menores suelen ser asintomáticos o desarrollan solo una gripe. El problema es que en los menores de edad no se detecta a tiempo, ya que no suelen tener fuertes síntomas, pero sí son vectores de contagio hacia la población de riesgo”, detalló.

¿Cómo prevenir el contagio del nuevo coronavirus?

El Ministerio de Salud insiste en recomendar a la población el lavado de manos, frecuentemente con agua y jabón, mínimo 20 segundos; cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al estornudar.

Como medidas de prevención se recomienda lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, y evitar el contacto directo con personas con problemas respiratorios.

