Los Olivos: ‘Se tiran la pelota’ por tragedia en ‘Fiesta COVID’

Administrador jura que no invitó a nadie, pero ya está detenido. Cantante ‘Juancho’ sigue escondido, mientras necropsia revela que víctimas murieron por asfixia mecánica.

Hasta el momento son tres los detenidos por la tragedia ocurrida en el local ‘Thomas Restobar’ de los Olivos. Sin embargo, Leandro Montoya Callirgos (65) dueño del local, Job Jonatan Luque Ayala (37) promotor del evento y su hermana Ruth Bautista Ayala (27) administradora del negocio, han negado haber convocado a los asistentes a la denominada ‘fiesta de la muerte’.

Se entregó a la policía

La pareja de Job, Yudith Yolanda Ortega Godoy (34), aún no rinde cuentas ante la justicia, mientras que el cantante de música chicha ‘Juancho’ Peña, también se niega como responsable de la tragedia.

“He venido para acá para esclarecer todo”, fue la primera frase dicha por Job Luque Ayala, mientras era llevado detenido por un agente de Homicidios a la sede principal de la Dirincri.

El sujeto habría esperado todo el día a que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Los Olivos declare fundada la detención preliminar por el presunto delito de Homicidio Simple, por 72 horas en su contra, para entregarse a la justicia.

Administró local

El sujeto también lamentó las pérdidas de vidas humanas. “Estoy muy apenado y hago llegar mis condolencias a las familias”.

La noche del lunes, Luque pasó las pruebas del médico legista y ayer al mediodía pasó la audiencia virtual de control de identidad, programa por la Corte de Lima Norte.

Según las investigaciones policiales, quedó señalado que Luque era el encargado de la administración del local y de haber convocado a los asistentes. Según dijo abogado a los investigadores de la Dirincri, el administrador, tendría COVID, en la fase final del virus.

Murieron por asfixia mecánica

El coronel Eric Ángeles, jefe de Homicidios, dio a conocer los resultados de necropsia de las víctimas. “La necropsia señala como causa de los decesos la asfixia mecánica y traumática, todo como consecuencia de una presión torácico abdominal”, precisó Ángeles.

Con esto se descartaría que las doce mujeres y el único varón, hayan perecido producto de gases de bombas lacrimógenas o víctimas de los disparos, que dijeron sus familiares como versión de una mala intervención policial.

Los cadáveres de los fallecidos fueron retirados uno a uno de la Morgue. Sobre los veintitrés intervenidos, confirmó que el Ministerio Público consideró variar su situación de detenidos a citados. “Tienen que presentarse cuando se les requiera. Todos fueron liberados y deberán cumplir su cuarentena en sus viviendas”, explicó.

Molesta por su puerta

La situación legal de Ruth Bautista Ayala es de detenida por el presunto delito de Encubrimiento real.

Ante la Policía ella aceptó que tenía la administración directa y posesión de la discoteca, junto a su hermano Job, pero se resiste a admitir de ser una de las promotoras de la fiesta mortal. “Cómo es posible que hayan destrozado la puerta”, fue lo dicho por la mujer la madrugada del domingo cuando llegó a las instalaciones de ‘Thomas restobar’.

Al ser consultada por un medio de comunicación, si es que era la dueña, ella se hizo pasar como una indignada encargada de limpieza. “No puedo decir nada”, comentó. Ya en libertad, Irene Díaz Serrano, pareja de Leandro Montoya Callirgos, volvió a decir que no sabían qué uso le iban a dar a su local, Job y la no habida Yudith Ortega Godoy.

“Lamento el dolor de las familias. Nosotros alquilamos el local como restaurante a 600 soles. Desconocíamos lo de las fiestas”, subrayó. La situación de su esposo si es complicada.

‘Juancho’: “Yo no fui promotor del local”

LE DIJO ESO A HERMANA, PERO SIGUE SIN DAR LA CARA

A través de la plataforma digital RTV, la hermana del cantante ‘Juancho’ Peña, defendió la inocencia del autodenominado ‘la voz de oro’.

“Él me ha dicho – Carmen, yo no he sido. Yo he ido a cantar, yo no he alquilado, ni fui promotor del local”, precisó Carmen Peña al ser consultada por el medio de comunicación. La mujer agregó que la madre del cantante se encuentra muy afectada por lo que se dice.

“Mi hermano está preocupado por ella. ‘Juancho’ tiene miedo, en su momento hablará. Que la Policía indague si somos personas de mal vivir”, dijo. Trascendió que el vocalista de fiestas chichas ha bajado los últimos días a la vivienda de su familia en El Agustino.

Hasta el momento, la Fiscalía a cargo del caso, no ha solicitado algún pedido para la detención de ‘Juancho’ Peña.

