Lourdes Sacín arremete contra Melissa: “Mi solidaridad para el Gato Cuba”

La ex pareja de Andy V no fue ajena al ampay de Melissa Paredes y su bailarín y pidió que no sea ‘fresca’ pues ella cometió el error.

Lourdes Sacín arremetió contra Melissa Paredes y sobre sus declaraciones que brindó en ‘América Hoy’ tras el tremendo escándalo con su bailarín Anthony Aranda.

En su cuenta de Facebook, la periodista aseguró que no le cree nada a la ex chica reality: “Hoy vi a Melissa Paredes contar su lado de la historia y sentí una victimización absoluta. Es un tema de ella, pero como lo han hablado públicamente creo que no hay que normalizar lo que ha hecho”, comentó.

Además cuadró a Melissa por indicar que no hubo infidelidad de por medio de su parte: “Melissa aduce que estaba separada de su esposo días antes, dice que le contó que otro hombre le atraía, sin embargo siguieron durmieron en la misma cama, durmieron juntos incluso después de las imágenes de ayer con el bailarín. Es tu esposo, duermen en la misma cama y no es una deslealtad según Melissa”.

Aprovechó para brindarle su apoyo al pelotero: “Mi solidaridad para el Gato Cuba. Obvio no es agradable para él ver algo así de la mujer que es tu esposa y con la que amaneció ese mismo día. No hay que ser frescas ni frescos, va para hombres y mujeres. ¿Será que está preocupada de una demanda por adulterio que le quitaría derechos a los bienes en común?, concluyó.

PAULA MANZANAL ECHA AL BAILARÍN DE MELISSA

La polémica sigue y es que recientemente la regia Paula Manzanal ha salido a dar unas fuertes declaraciones sobre el bailarín que se encuentra en el ojo de la tormenta por haber protagonizado ampay con Melissa Paredes.

En el programa de Magaly La Firme esta vez se reveló una verdad que dejó ‘helados’ a los espectadores pues al parecer el bailarín que le venía tirando maicito a Melissa también andaba de picaflor con Paula Manzanal hasta en estos últimos días donde supuestamente ya andaba en ‘cuchos’ con la actriz Melissa Paredes.

Magaly conversó con Paula Manzanal y esta afirmó a los reporteros de la conductora que Anthony Aranda también le escribía ahora último diciéndole que la quería por lo que la ‘Urraca’ no tardó en opinar pues al parece el bailarín le gustaba jugar a doble filo.

«Me parece interesante que ustedes lo sepan y que Melissa sepa quién es ese bailarín, ¿cómo lo llaman? activador.. ¿de qué? de ampays…», dijo la ‘Urraca’.

Y es que nadie esperaba que saliera la ‘ex chica Tulum’ a desenmascarar a Anthony pues según Paula el bailarín le escribía presuntamente en estado de ebriedad para decirle cosas cariñosas.

«El bailarín me escribía hasta hace unos días… (decía) que me quiere. Me escribía en la madrugada así, no sé si borracho», se lee en la conversación de WhatsApp que tuvo la figura pública con el urraco.

