Luego de 17 años la ‘Foquita’ regresó a casa

El sueño se hizo realidad para los miles de hinchas de Alianza Lima de todo el Perú. Tras 17 años jugando en el extranjero, Jefferson Agustín Farfán Guadalupe regresó al club de sus amores, para vestir la 10 en la Liga 1, donde espera conseguir el campeonato con el equipo de sus amores.

La ‘Foquita’ se mostró muy contento de regresar a su casa y afirmó que el próximo año hará hasta lo imposible para que Paolo Guerrero también regrese para jugar al club de La Victoria.

“Realmente no tengo palabras para agradecer por este momento que estoy viviendo. Quiero agradecer a mucha gente como a Waldir Saénz, al profesor Jaime Duarte, quien me hizo debutar, a los hinchas, a los fans que me escribieron mucho… y solo decirles a todos que lo voy a disfrutar al máximo. Obviamente me voy a retirar en el equipo de mis amores, me voy a retirar aquí”, aseguró Farfán en conferencia de prensa.

YO QUERÍA VENIR

Luego, la ‘Foquita’ comentó que esta decisión de volver a Alianza Lima fue suya y de su familia. “Quiero aclarar que con Alianza Lima tenía conversaciones mucho antes de que salga el tema del TAS. Esta decisión de volver a mi casa fue mía y en especial de mi familia, que es muy hincha de este equipo. Yo iba a volver a mi casa así juegue en Liga 2 o Liga 1”.

Sobre los objetivos trazados para este año, Farfán señaló que “Alianza siempre será candidato para ser campeón, vamos a pelear por el campeonato e iremos poco a poco”. Cuando le preguntaron si se comunicó con el técnico de la selección peruana Ricardo Gareca sobre esta decisión, el atacante nacional comentó que “claro que conversé con el profesor Gareca y él siempre me dice que trate de tener ritmo futbolístico, y qué mejor que esta vez sea en mi casa”.

QUE VUELVA PAOLO

El nombre de Paolo Guerrero no pudo estar ausente en esta presentación oficial de Farfán. “¿Si Paolo Guerrero va a jugar conmigo en Alianza Lima? Eso ni lo duden, incluso el próximo año lo traigo de los pelos si es posible, dijo entre risas. Paolo es el más feliz con mi vuelta a Alianza Lima y espero realmente que vuelva pronto para cumplir juntos nuestro sueño”, finalizó la ‘Foquita’.

PEPITAS EN LA ALTURA.

EN LA ALTURA. Jefferson Farfán jugó su último partido oficial con Alianza Lima el 16 de junio del 2004 en la altura de Huancayo.

DEBUT. La `Foquita’ debutó a los 16 años con Alianza en Primera División el 28 de julio del 2001, de la mano de Jaime Duarte ante Deportivo Wanka.

GOLEADOR. Desde esa fecha jugó 93 partidos de carácter oficial y convirtió 34 goles.