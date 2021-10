‘Maca’ Gastaldo voló a Argentina tras denunciar a la mamá de Paula Manzanal

Compartir Facebook

La argentina Macarena Gastaldo dejó el Perú tras el roche con Paula Manzanal y luego de denunciar a su mamá por presuntamente haberle agredido en un restaurante.

En esta oportunidad, la modelo utilizó sus redes sociales para compartir la sorpresiva noticia que ya se encuentra en Argentina. “Por fin llegué a Buenos Aires, una travesía la que queda”, dijo en una historia de Instagram.

Recordemos que la exchica reality sorprendió denunciando que la mamá de Paula Manzanal entró al restaurante donde estaba para agredirle e incluso lanzarle un vaso de vidrio. “La señora me tiró el vaso de vidrio (…) No me esperaba la reacción de la señora que parecía una delincuente, arriba de la mesa, fue horrible”, dijo muy molesta.

Del otro ‘bando’, Ana Sarmiento, madre de Paula Manzanal arremetió contra Macarena Gastaldo. “Nosotras sí tenemos una familia unida y 100% deportista. Dile no a las drogas y al alcohol, ¿Entonces de qué hablas? Mitómana y profesional difamadora.

Macarena Gastaldo estalla contra Luciana Fuster: “Métete con todos si quieres”

Macarena Gastaldo reveló que tuvo una conversación íntima y profunda con su amiga Flavia Laos y lanzó duros comentarios hacia Luciana Fuster. La ‘gaucha’ asegura que Flavia Laos le confesó sentirse incómoda con la situación entre Luciana y ‘Pato’.

“Pucha, imagínate, a quién no le incomodaría”, explicó Macarena. Es por eso que no dudó en arremeter en contra de Luciana por lo que le está haciendo a Flavia que hace pocos meses terminó su relación.

“Y hay cosas que ya se sabían de antes”, dijo la ‘gaucha’ sorprendiendo a más de uno. “¿Por Luciana?”, preguntó el reportero sin entender a lo que se refería.

“Por ella, claro, hay cosas que se sabían. Pero bueno, cada uno que vaya por su vida, que haga lo que quiera, metete con todos, es la tuya, es tu problema”, reveló la argentina. De acuerdo a las declaraciones de la argentina, Luciana ya habría estado interesada en ‘Pato’ desde antes.

