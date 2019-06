Madre de Jefferson Farfán saca las garras por ‘Foquita’

Doña Charo Guadalupe, madre de Jefferson Farfán, se cansó de quedarse callada ante los ataques que estaría recibiendo ella y su hijo, de parte de Melissa Klug quien aseguró que su ex suegra utilizó la camioneta de sus hijos y a la seguridad de los mismos para realizar la supuesta mudanza de Yahaira al nuevo ‘nidito de amor’ que tendría con el pelotero, dejando a los pequeños supuestamente desprotegidos.

“Me duele mucho porque ellos son mis nietos. No es justo que me maltraten de esa manera (…) El día que nos grabaron, yo mandé a la seguridad de mi nieto, sin tener que ver con los horarios de mis nietos. Yo no estaba perjudicando a los bebés (…) Primera vez que uso la camioneta de mis nietos porque era una emergencia. No necesito canje porque mi hijo me da plata y yo también trabajo”, explicó la mujer.

Asimos, Doña Charo desmintió a la popular ‘Blanca de Chucuito’, quien confesó que la madre de Jefferson solo visitaba a sus nietos una vez al año. “Como un baldazo de agua fría porque cuando los bebés están de vacaciones, los veo más seguido. Junto a mis tres nietos. Para el cumpleaños de Jeremy, estuve ahí”, contó.

Pero eso no fue todo, reveló que cada vez que va a visitar a sus nietos, es atendida afuera de la casa de Melissa Klug. Además, que no habla directamente con la ‘chalaca’, sino con su amiga ‘La chama’. “Soy atendida en la calle desde que mi hijo no está con la señora Klug. Prácticamente estoy en la calle, es totalmente incómodo para mí. A veces voy dos veces a la semana. No tengo la facilidad”, señaló.

“Quiero tanto a Maialen (hija de Jefferson) como los quiero a ellos. No es justo que me maltraten de esa manera porque no soy mala. Mi hijo nunca ha sido malo”, agregó la mamá de Farfán.

Además, tomará acciones legales contra Melissa Klug por romper acuerdo de confidencialidad que había firmado con Jefferson Farfán. “Ella ha venido a exponer situaciones que se tenían que mantener en estricto privado. Vamos a hacer que el acuerdo que nosotros celebramos, mediante una transacción, se cumpla y esto es todo”, comentó el abogado de Jefferson.

Karibeña intentó comunicarse con Melissa para que de su descargo, pero la ‘chalaca’ decidió guardar silencio y manejarlo por la vía judicial. “No va a declarar nada, estoy en reunión con el abogado y Melissa, estos temas todos serán judiciales”, indicó su representante mediante WhatsApp.

DEFIENDE A JEFFERSON

Por si fuera poco, el cariño que Jefferson Farfán tiene por sus hijos también fue cuestionado. Y es que Melissa Klug compartió un sospechoso cuento que narraba la historia de un hombre que dejaba de lado a sus hijos, lo que para muchos, fue una clara indirecta para Farfán.

“Completamente falso. Llega ese día(a Perú) y al día siguiente está mandando por sus hijos”, aseguró doña Charo.

“EL DEPARTMANETO ES MÍO”

Ante la ola de rumores, que Jefferson Farfán le habría comprado un departamento en El Golf de 160 mt2 a Yahaira Plasencia, el cual sería el nuevo hogar de la parejita, Doña Charo aseguró que esa propiedad le pertenece a ella, pues sería un regalo que le hizo su hijo. “Acá no va entrar nadie, esta es mi propiedad, mi hijo me lo compró y me lo regaló para mí. Si gustan que vayan a registros públicos y que la señora Magaly diga y corrobore si acá está viviendo alguien”.

(((((RECUADRO)))))

DEMANDARÁ A URRACA

La aguerrida Madre de ‘Jefri’ afirmó que iniciará acciones legales contra Magaly Medina por injurias, debido a que la periodista aseguró en su programa que el deportista le regaló un departamento a Yahaira Plasencia en El Golf Los Incas.

“Con este tema llego hasta el final, con las personas que salgan a hablar de mi hijo, tanto la señora Magaly, la señora Klug, la señora Karla Tarazona, que todos los días se desviven hablando de él, judicialmente voy a entrar junto a mi abogado. Voy a ir hasta el final, con la señora Magaly en especial (…) Así tenga que vender lo que tenga que vender, mi casa, mi carro, voy a ir hasta el final”, precisó Doña Charo.

Según el abogado de Jefferson Farfán, Enrique Pardo Figueroa, se trata de una demanda por exposición mediática del entorno íntimo de la familia contra Magaly Medina. “Respecto a la señora Medina, se va hacer que ella acredite que todo lo que se ha dicho sea cierto. Hay una difamación, hay versiones que no son ciertas. Vamos a imponer todas las acciones judiciales que la ley nos otorga”, aseveró el letrado.

MAGALY RESPONDE

La popular ‘urraca’ no se quedó callada y a través de su cuenta de twitter respondió ante la amenaza recibida. “¿Por qué Yahaira y su madre compran muebles que envían a la dirección del departamento de Camacho? Para mí, acá hay gato encerrado”, escribió la pelirroja.

(((EN RECUADRO))))

“YAHAIRA ES UNA BUENA CHICA”

De otro lado, Doña Charo resaltó el buen trato que mantiene con Yahaira Plasencia y sus padres, además contó que es ‘una chica buena y emprendedora’. “Desde que mi hijo tuvo una relación en ella. Es una buena chica. Trabajadora, emprendedora. A pesar que todo mundo habla sandeces de ella, ella no contesta. (…) cuando se acabó la relación, igual tengo contacto con su mamá, con su papá, tengo una buena relación con ella. Si se porta bien conmigo y con mi hijo, no hay problema”, expresó la progenitora de Jefferson.

Al ser consultada sobre si el pelotero y Yahaira habrían retomado su romance, contestó: “La verdad que no lo sé”. Asimismo contó que no es un ‘alcahueta’.