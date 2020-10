Magaly demandaría a Sheyla: «Con las mismas armas nos enfrentaremos»

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En la última transmisión de su programa, la periodista Magaly Medina envió fuertes declaraciones a Sheyla Rojas. Como se recuerda la modelo esta demandando a la conductora por una cuantiosa suma de dinero.

MIRA TAMBIÉN: VIDEO: Fiscalizadores arrebatan carretilla a mamita trabajadora

“Hay unas referencias que son agraviantes contra mi desempeño profesional y mi honor también (…) ella lo ha expuesto, el abogado ha salido a denigrarme, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados”, menciona Magaly, quien dijo se defendería.

Magaly recordó que ella no se corre, e incluso mencionó la vez que se fue a la cárcel. “He sido respetuosa de las leyes, aunque considere que no fue justo me mandaron a la cárcel, me fui a la cárcel, no puede salir del país no lo hago ¿entienden? Con las mismas armas nos enfrentaremos”, se defiende.

MIRA TAMBIÉN: Padre e hijo peruanos lideran ensayos de la vacuna contra la COVID-19

La «Urraca» no se amilana y recalca que en su programa no ocurrió nada fuera de la ley; además, añadió porqué es que se la demanda a ella y no al ex de Sheyla, quien se sentó a contar su vida privada en el ‘sillón rojo’.

“Manejas mal tu carrera ,tu vida personal, entonces tienes que hacerte responsable, pero no puedes intentar hacer responsable a otros por lo que a ti te vergüenza, por lo que te hace sentir indigna, todos tenemos que ser responsable de nuestros actos, eso es ser un adulto”, indica.

Programa: Magaly la Firme

También te puede interesar: