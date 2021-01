Magaly le da la bienvenida a Jorge Benavides tras su ingreso a ATV

Compartir Facebook

Lo que era un secreto a voces se terminó por volver una realidad y es que Jorge Benavides salió de Latina para alistar su contrato e ingreso con ATV, por lo que recibió una cálida bienvenida por parte de la reina del espectáculo, Magaly Medina.

En conversaciones con un medio local, la popular ‘Urraca’ dio a conocer que hace rato que había felicitado a Jorge Benavides tras haber firmado los papeles necesarios para su ingreso al canal.

“Ya se la di (la bienvenida) personalmente cuando hablé con él… Seguimos desmantelando a Latina”, destacó entre risas.

LLEVA LA FIESTA EN PAZ CON ANDREA LLOSA

Dentro de la conversación, Magaly también mencionó que pese a que Andrea Llosa y ella son unas de las líderes de mayor sintonía del canal no la considera ni su amiga ni su enemiga, solo una compañera más del canal.

«No tengo roces con ella porque ni la veo. Creo que ella no trabaja en la avenida Arequipa, sino en otro lado, nunca me la cruzo. La conozco porque sé que labora en el canal, pero no es mi amiga ni mi enemiga, solo es otra persona que pertenece a ATV y punto”, señaló.

