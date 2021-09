Magaly le recuerda a Mario Hart que no es la primera vez que se muestra violento

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La conductora de Magaly La Firme no desaprovechó la oportunidad para referirse a Mario Hart después de tremendo escándalo que se armó por pelea con Elías Montalvo en Esto es Guerra.

Magaly Medina le recordó al ‘chico reality’ que no es la primera vez que tiene ese tipo de enfrentamientos en vivo con gente del programa pues años atrás protagonizó un roche similar con Mario Irrivarren.

Entérate de más: Rebeca Escribens y Vanesa Valencia dan con palo a Andrea Luna: “Es una alucinada”

«Le dio un tortazo en la cara que es parte de esa competencia. En esa competencia parte es flirtear, mandarse puyas, tirarse tortas en la cara, buscar el enfrentamiento. Esto no debe irse de las manos, en el fragor de estas contiendas algunos tienden a tomárselo personal. Más no se vio en pantalla pero fue suficiente para la gente que no debía ganarse con este tipo de broncas feas», sostuvo la conductora de televisión.

Y es que en el segmento de tortazo en la cara Mario Hart reaccionó de manera agresiva contra Elías Montalvo cuando le tiro la torta en la cara, minutos después la cámara logró ‘ponchar’ como Hart se acerca a Elías para jalonearlo, motivo por el cual fueron suspendidos del programa.

Luego Magaly recordó que no es la primera vez que el piloto de auto muestra una actitud agresiva, pues durante el tiempo que estuvo en Combate pasó algo parecido con Mario Irivarren.

En esos tiempos ambos se peleaban aparentemente por Alejandra Baigorrea y se las arreglaban fuera del set.

«Con Mario Irivarren solían ponerse así cara con cara y con las manos. Se empujaban. Irivarren era piconcito, era una discusión por Alejandra. Yo no veía Combate. Estos dos tenían un lío por Alejandra Baigorria y esto ya estaba fuera de la cámaras. Lo seguía y porque sabían que los eran explosivos», señaló.

“La vida continúa”: Mario Hart y su mensaje tras pelea con Elías Montalvo

El capitán de los combatientes Mario Hart publicó un curioso mensaje en redes sociales luego de la bochornosa pelea con el tiktoker Elías Montalvo en pleno en vivo.



Lejos de esconderse, el esposo de Korina Rivadeneira prefiere dar vuelta a la página y continuar adelante, tal y como describe en la última fotografía que subió en su cuenta oficial de Instagram.

“LIFE GOES ON!!! (¡la vida continúa!) Se viene viaje!! Adivinen a donde me voy a montar bici”, escribió el corredor de autos en su último post de dicha red social.