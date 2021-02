Compartir Facebook

Magaly Medina le dio con palo a Silvia Cornejo y es que la modelo y exconductora de América Espectáculos no entiende por más ampays que le pongan y por más humillaciones que su esposo Jean Paul Gabuteau le siga haciendo en público.

Esta vez, la ‘Urraca’ dejó al descubierto el ‘viajecito de amor’ que ambos habrían hecho a Miami, lejos de las cámaras y paparazzis.

«Hemos descubierto que ella partió a Miami el 30. Oh, casualidad que ambos viajaran el mismo día, de repente lejos de las cámaras chinchosas, de pronto si siguen… Porque si maneja la camioneta, sigue viviendo en el departamento que ambos compartían, entonces su relación debe ser por lo menos saludable”, destacó.

“Silvia ha sido la más tóxica de la farándula. Ella solita se ganó el premio a la más tóxica y a la con menos dignidad de la farándula, porque tantos chongos públicos, humillaciones que le hizo su pareja y ella siempre volvía con él, con la mejor de sus sonrisas. Ella nos avergonzó a las mujeres que tanto luchamos por empoderarnos. Mal ejemplo para todo”, agregó poco después.

Asimismo, puso en tela de juicio las decisiones de la Cornejo, por lo que, tratándose de ella, podría volver fácilmente con el hombre que más daño le hace y, posiblemente, seguirá haciendo.

«Ellos dos se encuentran en Miami, estarán arreglando sus problemas… No lo sabemos pero tratándose de Silvia Cornejo, que ha sido bastante dubitativa con tomar una decisión firma y radical sobre su relación, todo puede esperarse. Algo hay que la ata a esta pareja suya que por más cachos, humillaciones, que una mujer que tiene dignidad no puede permitir, no en el siglo que vivimos”, dijo.

MANEJÓ CAMIONETA CON LA QUE SU EX SALIÓ CON LA OTRA

Silvia Cornejo parecía haber seguido como la incondicional de Jean Paul Gabuteau, pues fue puesta en evidencia tras verse manejando la camioneta en la que su pareja llevó a su ex a la playa.

La conductora de televisión fue consultada sobre su relación con Jean Paul, pero aseguró que no hablaría de su vida privada y solo se trata de una relación cordial con el empresario.

“De mi vida privada hace muchos meses que no hablo; pero lo único que te puedo decir es que siempre va a ser el papá de mi hijito y va a haber siempre una cordialidad y respeto”, expresó Silvia Cornejo.

