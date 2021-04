Compartir Facebook

La Urraca pidió a la “Yaha” que cuide su manera de expresarse por respeto a sus seguidores y que no use su lenguaje “pirañón”.

¡Le dio con palo! Magaly criticó la forma de hablar de la salsera, pese a que anteriormente le dijo lo mismo, tras un inconveniente durante un live de Instagram con Diego Zurek

“La Yaha” respondió las críticas y mencionó que ella es así cuando está en confianza con sus amigos.

Magaly echó a carcajadas por la justificación y le recomendó que debería cuidar su lenguaje frente a sus fans

“Si estás con cámara en mano, haciendo una transmisión en vivo para que tus seguidores vean, entonces deberías cuidar tu lenguaje porque no estas en privado, no estás conversando con tu pata piraña, esto no es una conversación de a dos… Había más de dos mil personas que seguían la conversación”

Aseguró que no le cree cuando dice que “solo habla así cuando está con sus amigos”

“No nos hagamos los tontos, seguramente tú siempre hablas así. Yo siento que uno no debe hablar así, yo no hablo de esa manera con mis amigos, no me imagino hablando de esa manera. No sé si siempre hablaba así, es que cuando estaba con Jefferson Farfán no hablaba jajaja Su lenguaje es tan limitado que tiene que hablar así, como un pata de la esquina, como una raquetera, como una piraña”

No le va bien en EEG

La reina del toto siente que todo le va mal en el programa, pues hace poco tuvo un altercado con Johanna San Miguel:

“Yo siento que soy lo más débil aquí, estoy tratando de hacer todo lo que puedo, ¿Qué más quieres que te diga?”

San Migue tuvo duros calificativos con Yahaira y hasta le hiso una pregunta complicada en pleno programa sobre si quería o no seguir en la competencia de EEG por sus constantes caídas.

