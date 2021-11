Magaly Medina pasa ‘roche’ porque se le salió un zapato EN VIVO

Compartir Facebook

La conductora de “Magaly TV: La Firme” sufrió un percance con su vestuario en la reciente edición de su programa, y paso ‘roche’ en vivo.

Magaly Medina vivó un momento lleno de ‘roche’ porque mientras conducía su programa, y daba su descargo acerca de Nicola Porcella en ‘Esto es Guerra’, sufrió un percance con su vestuario. La ‘urraca’ en un momento de su comentario, sintió en sus pies que uno de sus zapatos se le había salido.

Ella hizo una pausa y dijo: “Perdón, se me salió el zapato”. De inmediato se agachó a acomodárselo y todos en el set incluida ella, estallaron de risa. Magaly no se hizo ‘paltas’ y ella entendió que son percances que pueden ocurrir, sobretodo en un programa que se emite en vivo, como el suyo.

“Es un programa en vivo pues. Esto no es grabado. Todos los días estamos en vivo”, expresó Magaly. Ella dejó el episodio atrás y se metió de nuevo en el papel de presentadora de televisión, para continuar ‘chancando’ al ‘reality’ de ficción, ‘La Academia: Desafío y fama”.

La popular ‘urraca’ se mostró indignada por la decisión que tomó la producción de poner a Angie Arizaga y Jota Benz, actuar junto a Nicola Porcella.

Magaly Medina habló en su último programa de lo ocurrido en el más reciente capítulo del ‘reality’ de ficción de ‘Esto es Guerra’, ‘La Academia’. Y es que en el último capítulo de la serie, el ex ‘capitán’ de los guerreros, Nicola Porcella, hizo su aparición.

Tal y como sucedió en la vida real, en el ‘reality’ de ficción, Nicola Porcella es el ex de Angie Arizaga y llega a la serie para pedirle disculpas por su relación y felicitarla por el bebé que tendrán en la ficción. A Magaly Medina no le hizo mucha gracia que llevarán al ex de Angie, porque por su pasado debió ser complicado para ella.

“Buscan ganar rating con eso. Ponen a Jota y a Angie frente a Nicola Porcella, ¿por qué hacen eso? Su relación fue bastante tormentosa y lo ponen frente a ti, ahora que ya eres feliz, que conseguiste a alguien que te valora”, dijo Magaly.

“Aparte de que quieren lavarle la cara a Nicola hace tiempo, se quiere hacer el hombre arrepentido… Qué situación tan incómoda para Angie y Jota. Está de moda victimizarse, hacerse el Melissa Paredes”, agregó la ‘urraca’.

