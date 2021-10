Magaly trolea a Anthoy Aranda por no declarar sobre Melissa: “No tiene vela en este entierro”

Compartir Facebook

La ‘urraca’ le dio con palo al bailarín cuando al ser abordado por sus cámaras, dijo que no iba a decir ni una sola palabra respecto a la situación.

En el programa de ayer de Magaly Medina, sus cámaras abordaron al bailarín del ampay de Melissa Paredes, Anthony Aranda. Anthony evitó en todo momento dar declaraciones y dijo que no iba a emitir ningún comentario con respecto a la situación de Melissa.

“Escúchenme, yo respeto muchísimo su trabajo, pero no tengo nada qué decir. No me escondo, gracias”, señaló el coreógrafo.

Magaly Medina no pasó desapercibida la actitud del bailarín y le dio con palo puesto que él no tendría que decir nada con respecto a Melissa. La ‘urraca’ dijo que él no tiene nada que ver con la situación del problema de Melissa y el ‘Gato’ Cuba.

“Dice: Respeto su trabajo, no voy a decir nada. ¿Qué vas a decir? La chica está tratando de resolver su problema, divorciarse, proteger a su hija y ver su estabilidad psicológica sobre todo, y este ahorita no tiene vela en este entierro, con él no es”, comentó la ‘urraca’.

“No creo que tenga algo que declarar o decir, imagínense, y supongo que hasta ahora no tiene trabajo en el programa de Sor Gisela. ¿Hasta el momento lo ha separado? Seguramente en la otra temporada lo perdona”, añadió.

Magaly le ‘dio con palo’ a Melissa Paredes al hacer público un comunicado donde pide a la opinión pública dejar de ‘entremeterse’ en su vida privada por respeto a su persona y a su familia, lo que no le pareció para nada a la popular ‘Urraca’.

La periodista le recomendó a la actriz que no sea ‘cara de palo’ en decir que no quiere ver más malos comentarios sobre el polémico ampay por lo que señaló que se abstenga a emitir otro comunicado que de pie a que la actriz quede mal parada.

«El comunicado debe de partir de ella porque uno publica en redes sociales lo que quiere que se sepa, lo que uno no quiere que se sepa no se lo guarda, no lo publica, lo mantiene en el anonimato y así se evita las publicaciones, pero no para de publicar desde el momento mismo que la ampayamos cosas que hace pensar que tiene una buena relación con su esposo Cuba», dijo en un inicio.

Además, Magaly Medina aseguró que no es consecuente con sus acciones. «No es consecuente entre lo que hace y dice… ¿quién origina (los malos entendidos)? es ella porque si no quiere que sigamos especulando Melissa y tu lo sabes bien, lo mejor que podrías hacer si te grabas con pijama en una cama junto a tu esposo y tu hija jugueteando como si nada hubiera pasado no lo publiques porque si lo haces vas a generar una cadena de comentarios… los malos entendidos parten de ti», agregó.

Hasta el momento solo se sabe que Melissa ha puesto en marcha los trámites para su separación de Rodrigo Cuba.

