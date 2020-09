Magdyel Ugaz llegó a pesar 115 kilos: “Me costaba ponerme short”

Compartir Facebook

Magdyel Ugaz alista su regreso a la pantalla chica como parte del elenco de la serie “De vuelta al barrio” y antes de su retorno, la reconocida actriz conversó con un medio local para hablar de su largo camino en el mundo artístico y las inseguridades que alguna vez tuvo en esta difícil carrera.

“Me costaba ponerme short porque tengo las piernas gruesas y las rodillas casi ni se me ven. Te pones en el lugar de que vas a sufrir toda la vida o las aceptas y opté por lo segundo. Tengo que agradecer al cuerpo que me acompaña, que me permitió hacer personajes como la ‘Teresita’.

Para la actriz, vivir es un reto que lo asumen los valientes, pues antes que la cuestionen, ella se cuestionaba en el espejo, ya que llegó a pesar 115 kilos y que iban en contra de su salud, por eso decidió cambiarlo.

Luego de un largo silencio, el actor Erick Elera se pronunció sobre la denuncia de acoso sexual que hizo su ex compañera de labores Mayra Couto, hacia Andrés Wiese cuando trabajaron en la serie ‘Al fondo hay sitio’.

“En su momento hablé con ambos, decidí no hablar del tema porque no quería que se siga extendiendo esa guerra llena de morbo. En las redes atacaban a uno al otro y les deseaban hasta la muerte. Y mucha gente detrás de la pantalla puede juzgar, pero sino han vivido no deberían meterse o juzgar a quienes salían a mostrar su posición”, comentó Erick.

