Jonathan Maicelo acepta pelea con el ‘Pantera’ Zegarra

“Yo le baño en sangre a ese negrito. Si te niega me voy a reír”, dijo Jonathan Maicelo para las cámaras de ‘Mujeres al Mando’ luego de preguntarle por el reto de pelear en un ring de boxeo que le hizo el ‘Pantera’ Zegarra en ‘El Valor de la Verdad’.

“Yo creo que él no es nadie para decir si dejo mal al deportista y boxeador, porque yo soy alguien que ha salido de abajo y me he hecho como empresario, como atleta, sus palabras están de más”, aseveró Maicelo que le recomendó a su colega que se fije más en los problemas legales que actualmente tiene tras el atropello y muerte de Hilaria Alaya, que ocurrió con su auto.

“Yo creo que tiene un problema legal horita muy feo, donde no te puedes jactar que es ejemplo o no”, agregó.