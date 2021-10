Mamá de Paula Manzanal lanza tremenda indirecta a ‘Maca’: “Dile no a las drogas”

Compartir Facebook

¡Sin pelos en la lengua! Ana Sarmiento arremetió contra la modelo argentina y aseguró que sus acusaciones no son ciertas.

La mamá de Paula Manzanal quien fue acusada de agredir a Macarena Gastaldo cuando se encontraba en presunto estado de ebriedad en un conocido restaurante.

Ana Sarmiento salió al frente a defenderse a través de su cuenta oficial de Instagram: “La familia es el pilar más importante de una sociedad, somos una familia 100% deportista y tú. ¿Qué familia tienes? Jamás me verás ebria y si bebo es con acompañamiento de una comida o cena, media copa de un buen vino como buena esposa de italiano”, decía en la descripción de la foto.

Pero esto no quedó ahí, aprovechó para mandar una indirecta a la argentina: “¿Y tú? Mensaje a los jóvenes: haz más deporte que te hará más feliz y dile: ‘No a las drogas’”, acotó.

Para finalizar mandó un contundente mensaje: “Nosotros si tenemos una familia unida y 100% deportista. Dile no a las drogas y al alcohol; ¿Entonces de qué hablas? Mitómana y profesional difamadora”, concluyó.

‘URRACA’ CUADRA A MAMÁ DE PAULA

Magaly Medina tuvo fuertes palabras para la mamá de Paula Manzanal quien se enfrentó a Macarena Gastaldo en conocido restaurante.

La periodista no tuvo reparos en condenar los actos de violencia que tuvo la señora Ana Sarmiento madre de Paula Manzanal pues ha sido demandada como una agresora al querer abofetear a Macarena por todas las cosas que dijo sobre su hija Paula.

A través de sus redes sociales, Sarmiento habría mandado su ‘chiquita’ a Gastaldo e incluso se sintió hasta amenazante poniendo como excusa el barrio de donde viene para comportarse de esa manera.

«Que se cuide porque de verdad yo me voy a poner más brava que mi hija, mi hija si es bien lady, yo sí no. A mí se me sale el rico san Juan de Lurigancho», se le escucha decir.

la conductora Magaly Medina no dudó en pronunciarse sobre la fuerte amenaza que realizó la señora Ana Sarmiento, quién al parecer considera que está defendiendo a su hija Paula Manzanal de las palabras de sus examigas. La ‘Urraca’ se mostró furiosa por las declaraciones.

«Esta bien se le sale el San Juan del Lurigancho, pero yo creo que uno puede nacer en cualquier lugar… pero eso no nos hace… señora ubíquese. Eso de estar intentara bofetear a una persona, hacerle un escándalo en un restaurante, intentar romperle una copa de vino en la cara a alguien, eso no habla bien de nadie, habla de falta de modales», dijo en un inicio.

