Mamá de Yahaira se pronuncia tras escándalo: “Tiene que reconocer sus errores”

Doña Coca, mamá de Yahaira Plasencia, tuvo una respuesta contundente tras ser cuestionada por el proceder de su hija en la intervención de su fiesta en Cieneguilla.

Los ‘Urracos’ abordaron a la progenitora de la salsera, esperando que defienda a su hija tras lo sucedido, sin embargo, todo lo contrario. Aunque no tuvo extensas palabras, Doña Coca, fue muy crítica con el tema.

“Ella es grande y tiene que reconocer sus errores”, expresó la mamá de Yahaira Plasencia, visiblemente apenada por la situación. Sin más que decir, Doña ‘Coca’ cerró la puerta del vehículo donde estaba y se fue hacia un lugar que se desconoce.

Se van. La producción del programa de competencia, Esto es Guerra, decidió retirar del reality a Yahaira Plasencia, Facundo González, Pancho Rodríguez y Ximena Peralta por asistir al cumpleaños de la salsera.

Al inicio del espacio, la conductora Johanna San Miguel tomó la palabra y precisó que, dentro del programa, se sienten avergonzados y decepcionados de las actitudes que tuvieron ciertos competidores el fin de semana pasado.

“Para nadie es una sorpresa la situación que se vivió el fin de semana con algunos de los competidores de este programa. Como conductora, compañeros, nos sentimos profundamente decepcionados, fastidiados, tristes, molestos y muy avergonzados. Creemos que este tipo de actitudes son contrarias a lo que debemos reflejar”, mencionó Johanna.

“La irresponsabilidad, falta de empatía, compromiso, respeto antes las autoridades es algo que no podemos permitirlo ante ninguna circunstancia. Por tanto, Facundo González, Pancho Rodríguez, Ximena Peralta y Yahaira Plasencia han sido retirados del programa. Esto es una advertencia para todos los que estamos aquí porque no se debe repetir jamás”, indicó la conductora.

