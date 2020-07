Marco Antonio llevará shows a la casa: «La música no debe parar», afirmó

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El cantante de cumbia Marco Antonio Guerrero no se deja vencer ante la crisis por la pandemia del Coronavirus. A diferencia de sus otros colegas que hacen show online, el popular interprete de éxitos como ‘Eres mi bien’, ‘Tendría que llorar por ti’,

‘Palabras’,’Me enamoré de ti y qué’, etc está ofreciendo serenatas en la puerta de la casa y dejar el mejor recuerdo entre sus admiradores.

“Vamos a respetar todos los protocolos posibles para llevar la serenata a domicilio, será tipo mariachi en la puerta de la casa como lo están haciendo algunos colegas para ganarse la vida. Nosotros, que tenemos un poquito más de trayectoria, hemos decidido ir a las casas y brindar un concierto con todos los protocolos seguridad”, comentó la reconocida voz de la cumbia.

Marco Antonio señaló que, pese a la difícil situación del rubro musical, sigue adelante en su faceta como solista. “Mañana (hoy) lanzaré una nueva canción en mis plataformas virtuales. Es un tema de Tito Mauri (compositor y esposo de Rossy War), vamos a grabar un videoclip también. Pese a todo, no voy a dejar de producir”, acotó. El músico y cantante remarcó que paralelo a la música tiene un emprendimiento para sostener a su familia. “La labor musical no para, obviamente siempre con cositas de la mano de otro rubro para poner mantenerse, sobre todo a la familia. Como artistas no tenemos mensualidad ni nada, caballero hay que salir, da miedo contagiarse pero al menos yo cumplo con todos los protocolos”.(K.Cabrera)