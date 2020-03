Maricarmen Marín feliz con ‘Por qué te fuiste’

A pesar de la crisis que viene afrontando el país por la Emergencia Sanitaria, Maricarmen Marín aún tiene por qué celebrar. La cumbiambera contó en su cuenta de Instagram oficial que el videoclip de su canción ‘Por qué te fuiste’ acaba de llegar a los 70 millones de vistas en YouTube.

En un enlace que vivo que realizó con Ernesto Pimentel vía Instagram, la cantante se mostró muy emocionada con los frutos que aún vienen cosechando que esta canción que fue producida por el ‘Viejo’ Rodríguez.

“Estoy feliz por el gran éxito que ha tenido la canción, me acabo de enterar y realmente agradezco mucho al publico que no deja de reproducirla. Pegó muy fuerte y es la canción que me abrió las puertas del mercado internacional”, comentó.