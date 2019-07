Marina Mora: “No aceptaría un hombre en el Miss Teen”

POR CÉSAR QUINTANILLA / FOTO: ROBERTO MATTA

La empresaria y ex reina de belleza Marina Mora dijo no tener intención de trabajar por el momento con la organización del Miss Perú, ya que no está de acuerdo con algunas decisiones de Jessica Newton y la organización sobre el certamen.

– ¿Te gustaría volver a formar parte del Miss Perú?

No me gusta cómo se están manejando las cosas, prefiero estar enfocada en lo mío y ser un semillero de reinas de belleza como hace 9 años lo somos en Miss Teen Model Perú.

– ¿Esto es porque no hay una buena relación con Jessica Newton?

No es que no haya una buena relación, simplemente no estoy de acuerdo en algunas cosas de cómo se está llevando el Miss Perú, pero el respeto y los buenos recuerdos siempre van a estar.

– ¿Te molestó que hable de ti en ‘El valor de la verdad’?

Más que molestar, crea una incomodidad, yo prefiero no contar nunca las cosas negativas que pudieran pasar en el día a día con mis candidatas, ni con mis reinas. Cuando alguien sale a contar o inventar cosas definitivamente incomoda pero voy a seguir siempre para delante.

– ¿Pensaste tomar alguna otra medida?

Yo prefiero no seguir con el tema, nunca respondí, ni nunca dije nada. No tengo ni ganas ni tiempo de dedicarme a hacer problemas, no me gusta.

– Ahora ¿cómo ves el Miss Perú desde fuera?

No estoy tan pendiente, lo último que vi fue este tipo de escándalo con la chica que destronaron, luego me enteré que Jessica salió en un programa a contar cosas de otras reinas y de mí, pero la verdad mi trabajo es hacer las cosassin generar polémica y sin generar un ambiente farandulero.

– Se viene especulando que una Miss Trans volvería a postular al Miss Perú. Tú ¿lo permitirías?

En mi empresa Miss Teen Model Perú es imposible, porque nosotros trabajamos con adolescentes, es un concurso para mujeres, no es para hombres, no tengo nada en contra de trans, ni gays, pero es un concurso creado para señoritas.

– ¿Consideras que se desvirtúa el certamen?

Cada uno con su empresa y certamen puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no haga daño a nadie. Son decisiones que cada uno toma. Por qué y para qué lo hacen ya que cada uno saque sus conclusiones.

EL DATO

La reconocida ex reina de belleza y ahora exitosa empresaria se encuentra viajando por todo el Perú en busca de candidatas para el próximo Miss Teen Model. En sus redes sociales publica fotos y videos por diferentes partes del país donde organiza castings.