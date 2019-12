Mario Hart no quiso cantar con Leslie Shaw

La cantante Leslie Shaw llegó hasta el programa ‘El dúo perfecto’ para promocionar su más reciente éxito ‘Bombón’ y para ser parte de un reto, donde los artistas tenían que cantar temas junto a la intérprete de la ‘Faldita’, para obtener puntos extras. Todos los participantes del reality de Gisela Valcárcel se presentaron en el escenario, sin embargo el gran ausente fue Mario Hart y dejó sin pareja a Michelle Soifer.

La rubia animadora, al notar la ausencia del piloto preguntó dónde estaba y hasta esperó unos minutos a que saliera, pero nunca se presentó. “O se está cambiando o ha ido a buscar Amy G, pero yo como vagón voy a poner el pecho”, dijo Micheille Soifer quien no pudo justificar la ausencia del ex chico reality que fue expareja de Leslie.

Según una fuente allegada, el piloto de autos hizo su pataleta y no quiso cantar junto a la ‘colorada’, quien solo se reía de la situación. “Mario Hart no quiso salir en el trencito, por eso salió la Soifer solita. Pensamos que si iba a salir en vivo, pero todos nos ganamos del plan en que él se puso. Es más, Micheille dijo que él no quiso salir y cuando estuvo presente en el versus Mario tenía una cara de pocos amigos, la gente de la producción estaba molesta, por lo que hizo”, contó nuestra fuente.

“ME TORCÍ EL PIE”

Al ser consultado por los hombres de prensa sobre su ausencia en el escenario, Mario Hart aseguró que tuvo un accidente de momento, lo cual impidió su participación junto a Leslie Shaw. “Me estaba cambiando y me torcí el pie… mi compañera (Michelle Soifer) sabe lo profesional que soy y lo he venido demostrando toda la primera temporada del ‘Artista del año. No encontraba mi ropa me dejaron atrás y ya fue”, comentó el ‘Chato.

Además, aseguró que no estaba preparado para cantar con Leslie, pues no se había preparado. “La verdad que no (quería cantar), porque no había tenido mucho ensayo, pero para la próxima será”, acotó.