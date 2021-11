Mario Hart revela su preocupación por la salud de su hija: “Estuvo toda la noche con fiebre”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El chico reality comentó su angustia por la salud de su pequeña Lara, pues toda la noche estuvo con fiebre, espera que su hija se recupere pronto.

A través de su cuenta de Instagram, el piloto comentó la situación de su pequeña hija, al igual que Korina, ambos están muy preocupados por la salud de Lara. Este fue el motivo por el cual la modelo faltó el día viernes al reality de EEG.

Mire también: Antonio Pavón asegura que se lleva bien con Sheyla: “Cuando la veo bien, me siento feliz

“Les cuento que mi bebé está un poco enfermita, estuvo haciendo fiebre desde ayer en la noche hemos estado ahí controlándola, pero una de las opciones es que tenga el virus, así que ella le hicimos su prueba antígena”, comentó.

Además recomendó a todos sus seguidores que si tienen la sospecha de que sus hijos tienen algún síntoma del virus, es mejor que se queden en casa hasta que puedan recuperarse bien y no pasar a mayores.

KORINA SE VOLVERÁ A CASAR CON MARIO HART

Korina Rivadeneira reveló algunos detalles de lo que vive con Mario Hart tras la sentencia de nulidad de su matrimonio. Y la venezolana explicó que ellos han tomado la noticia muy tranquilos y de hecho ya hablan de su nuevo matrimonio.

Específicamente, Korina comentó que ella ya le lanzó su mensaje a Mario sobre lo que espera recibir en la nueva pedida de mano. “Ya le he dicho indirectamente, ‘Mario Hart, esfuérzate un poquito porque la pedida sea especial’, sino le pido la mano yo ¿por qué no? No voy a decir nada… no he dicho nada”, dijo Korina entre risas.

Asimismo explicó que ella y Mario estaban expectantes sobre la sentencia de nulidad así fuera una buena o mala noticia. Ellos se mostraron tranquilos cuando recibieron la nulidad porque lo único que querían era una sentencia que pueda cerrar el tema.

“Habíamos esperado tanto tiempo que ya se dé una resolución y al fin salió. Yo fui la primera que lo vi, a mí me llegó el mensaje. Dijimos ‘por fin terminó esta tortura’ porque es una tortura, como un karma. Lo mejor era que acabe, así sea positivo o negativo. Nos sentimos increíbles, es más, nos quedamos celebrando”, expresó.

Mira también: André Carrillo es captado bailando en el Callao y se vuelve viral