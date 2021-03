Mario Irivarren: “Mi mamá está contenta con Vania”

Compartir Facebook

Luego de los escándalos en que se vio envuelto desde que inició está con Vania Bludau y de los rumores que aseguran que su madre no está de acuerdo con su romance, Mario Irivarren aseguró todo lo contrario. La mediática parejita estará este domingo en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ y durante las grabaciones no dejaron de destilar pura miel.

—¿Vania es el amor de tu vida?

Espero que Vania siempre forme parte de mi vida. Cuando nos preguntan qué vamos a hacer porque vivimos en países distintos, decimos, ‘no sé’. Yo iré, ella vendrá, estaremos juntos un tiempo, otro, separados, quizá algún día ella o yo podamos establecernos en la misma ciudad, no lo sé, ¿para qué me voy a preocupar por lo que aún no llega? Yo vivo el momento.

—Hablando de tu mamá, ¿cómo se lleva con Vania?

Mi mamá está muy contenta con mi relación, ve en Vania una linda energía, y eso le encanta, además, ella me ve bien, y eso le gusta. Mi mamá y Vania se llevan muy bien, es mentira que se llevan mal. Se puso en la boca de mi mamá palabras que nunca dijo y que no coinciden con la realidad.

—Se especuló que Vania y tú estarían distanciados..

Eso también es falso. Lo que hacemos frente a estas noticias es ignorar, escapa de nuestras manos que otras personas afirmen cosas que no son. Cuando uno está en la televisión tiene que saber ponerse una coraza, expresó Mario.